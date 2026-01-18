Escándalo en la Copa Africana: abandono de cancha y penales anulados en el Senegal contra Marruecos

La Copa Africana de Naciones ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, los aficionados al futbol no han querido perderse ningún encuentro disputado y es que el nivel que suele verse en estos torneos y las historias que se desarrollan, son dignas de admiración, como lo que está sucediendo en este momento en la final entre Senegal y Marruecos.

Durante los primeros 90 minutos la situación transcurrió en tensa calma, por ahí algunos acercamientos en ambos arcos, fallas de cara a portería y mucha rispidez en el encuentro, fue así que en el 90+8' apareció una jugada que lo cambió todo y desató una importante polémica que provocó un sinfin de situaciones.

Desde que se agregaron ocho minutos ninguno de los equipos podía creerlo y fue así que en el minuto 5 llegó una jugada en la que Brahim Díaz sufrió una falta dentro del área de El Hajdi Malick, misma que de inmediato fue revisada por el VAR para confirmar unos minutos después la marcación del árbitro central.

Ante la marcación, el director técnico senegalés, Pape Thiaw, le pidió a sus jugadores que salieron del campo debido a que consideró que que esto era una ayuda para la escuadra marroquí. Fue ahí que el encuentro se detuvo durante más de 15 minutos hasta que sus jugadores volvieron al campo para la disputa de la copa.

FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR | FRANCK FIFE/GettyImages

Fue así que Sadio Mané decidió ir por sus compañeros a los vestuarios para continuar con el partido, mismo que se reanudó 22 minutos después. Así fue que el mismo Brahim tomó la pelota, se perfiló y de pierna derecha tiró una Panenka, misma que fue bien percibida por Edouard Mendy, arquero del Al-Ahli, que no se tiró y pudo detener una pelota de lo más fácil.

Senegal v Morocco - Final - Africa Cup Of Nations | DeFodi Images/GettyImages

Para desgracia del conjunto local y con el error del futbolista del Real Madrid ya consumado, Senegal sacó provecho de un contragolpe ya en la disputa del tiempo extra y acabó abriendo el marcador apenas a un par de minutos de haber comenzado el agregado, situación que les quita a los marroquís la posibilidad de salir campeones en su casa.