El Real Madrid se puso en ventaja en Lisboa frente al Benfica gracias a un golazo de Vinicius, pero el tanto lamentablemente quedó en la anécdota: hubo un fuerte cruce entre el brasileño, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, terminando este como el apuntado de insultar de manera racista al ex Flamengo.

El VAR entró en acción, pero no pudo comprobar lo denunciado por el futbolista merengue ya que el joven formado en la cantera de Vélez se tapó la boca con la camiseta a la hora de hablar con el rival, por lo que no hubo una imagen contundente que le de la razón al carioca, que para colmo fue amonestado por su ampuloso festejo de cara a la fanaticada de las Águilas.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

De momento, el partido está bastante caliente y la afición local estalla en silbidos cada vez que Vinicius entra en contacto con el balón. El Real Madrid le gana 1-0 al Benfica gracias al tanto de Vinicius y, por ahora, viaja a la capital española con la ventaja para el partido de vuelta.