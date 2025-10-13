España vs Bulgaria: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo de polos opuestos en el Grupo E.

La selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, recibirá en el Estadio José Zorrilla a una Bulgaria hundida en el fondo de la tabla, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Bulgaria?

Ciudad : Valladolid, España

: Valladolid, España Fecha : martes 14 de octubre

: martes 14 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: José Zorrilla

¿Cómo se podrá ver el España vs Bulgaria en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Amazon Prime, ViX México Sky Sports Sky+ España La 1 TVE RTVE Play Argentina ESPN Disney+

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

Últimos cinco partidos de España

Rival Resultado Competición Georgia 2-0 V Eliminatorias Mundialistas Turquía 6-0 V Eliminatorias Mundialistas Bulgaria 3-0 V Eliminatorias Mundialistas Portugal 2-2 E (P. 3-5) UEFA Nations League Países Bajos 3-3 E (P. 5-4) UEFA Nations League

Últimos cinco partidos de Bulgaria

Rival Resultado Competición Turquía 1-6 D Eliminatorias Mundialistas Georgia 0-3 D Eliminatorias Mundialistas España 0-3 D Eliminatorias Mundialistas Grecia 0-4 D Amistoso Chipre 2-2 E Amistoso

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-TUR | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Últimas noticias de España

La selección española, bajo el mando de Luis de la Fuente, llega a este encuentro como líder absoluto del Grupo E con un paso perfecto: 9 puntos en 3 partidos, con un impresionante registro de 11 goles a favor y ninguno en contra.

Tras su sólida victoria por 2-0 frente a Georgia en la jornada anterior, La Roja buscará un nuevo triunfo en casa que la acerque todavía más a la clasificación directa para la Copa del Mundo 2026.

La nota negativa la han dado las lesiones: primero Lamine Yamal debió abandonar la concentración y luego fue Dani Olmo, ambos jugadores del Barcelona.

Últimas noticias de Bulgaria

El conjunto búlgaro, ahora dirigido por Aleksandar Dimitrov, vive una auténtica pesadilla en estas eliminatorias. Se encuentra en el último lugar del grupo sin haber sumado puntos y con una alarmante cifra de 12 goles en contra por solo uno a favor.

Su último partido fue una escandalosa derrota por 1-6 ante Turquía, resultado que agrava su crisis y los obliga a buscar un milagro en su visita a Valladolid. Dimitrov asumió el cargo recientemente, en sustitución de Ilian Iliev, tras los malos resultados iniciales.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Posibles alineaciones

España

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

: Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella Centrocampistas : Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri

: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri Delanteros: Yeremy Pino, Samu Omorodion, Mikel Oyarzabal

Bulgaria

Portero : Dimitar Mitov

: Dimitar Mitov Defensas : Hristofor Petrov, Radoslav Bozhinov, Petko Hristov, Viktor Popov

: Hristofor Petrov, Radoslav Bozhinov, Petko Hristov, Viktor Popov Centrocampistas : Radoslav Kirilov, Andrian Kraev, Kristiyan Stoyanov, Martin Petkov

: Radoslav Kirilov, Andrian Kraev, Kristiyan Stoyanov, Martin Petkov Mediapunta : Ivaylo Chochev

: Ivaylo Chochev Delantero: Kiril Despodov

Pronóstico SI

La diferencia entre ambas selecciones es abismal en todos los aspectos. España no solo es inmensamente superior en calidad individual, sino que juega en casa y atraviesa un momento de forma espectacular. Se espera un monólogo del equipo español, que dominará la posesión y buscará una goleada para deleite de su afición.

España 4-0 Bulgaria