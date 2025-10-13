Sports Illustrated Fútbol

España vs Bulgaria: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Roja ha ganado los tres partidos disputados en las Eliminatorias para el Mundial 2026
Carlos García|
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo de polos opuestos en el Grupo E.

La selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, recibirá en el Estadio José Zorrilla a una Bulgaria hundida en el fondo de la tabla, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Bulgaria?

  • Ciudad: Valladolid, España
  • Fecha: martes 14 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: José Zorrilla

¿Cómo se podrá ver el España vs Bulgaria en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Amazon Prime, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

La 1 TVE

RTVE Play

Argentina

ESPN

Disney+

Alex Baena
Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

Últimos cinco partidos de España

Rival

Resultado

Competición

Georgia

2-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Turquía

6-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Bulgaria

3-0 V

Eliminatorias Mundialistas

Portugal

2-2 E (P. 3-5)

UEFA Nations League

Países Bajos

3-3 E (P. 5-4)

UEFA Nations League

Últimos cinco partidos de Bulgaria

Rival

Resultado

Competición

Turquía

1-6 D

Eliminatorias Mundialistas

Georgia

0-3 D

Eliminatorias Mundialistas

España

0-3 D

Eliminatorias Mundialistas

Grecia

0-4 D

Amistoso

Chipre

2-2 E

Amistoso

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-TUR
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-TUR | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Últimas noticias de España

La selección española, bajo el mando de Luis de la Fuente, llega a este encuentro como líder absoluto del Grupo E con un paso perfecto: 9 puntos en 3 partidos, con un impresionante registro de 11 goles a favor y ninguno en contra.

Tras su sólida victoria por 2-0 frente a Georgia en la jornada anterior, La Roja buscará un nuevo triunfo en casa que la acerque todavía más a la clasificación directa para la Copa del Mundo 2026.

La nota negativa la han dado las lesiones: primero Lamine Yamal debió abandonar la concentración y luego fue Dani Olmo, ambos jugadores del Barcelona.

Últimas noticias de Bulgaria

El conjunto búlgaro, ahora dirigido por Aleksandar Dimitrov, vive una auténtica pesadilla en estas eliminatorias. Se encuentra en el último lugar del grupo sin haber sumado puntos y con una alarmante cifra de 12 goles en contra por solo uno a favor.

Su último partido fue una escandalosa derrota por 1-6 ante Turquía, resultado que agrava su crisis y los obliga a buscar un milagro en su visita a Valladolid. Dimitrov asumió el cargo recientemente, en sustitución de Ilian Iliev, tras los malos resultados iniciales.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Posibles alineaciones

España

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri
  • Delanteros: Yeremy Pino, Samu Omorodion, Mikel Oyarzabal

Bulgaria

  • Portero: Dimitar Mitov
  • Defensas: Hristofor Petrov, Radoslav Bozhinov, Petko Hristov, Viktor Popov
  • Centrocampistas: Radoslav Kirilov, Andrian Kraev, Kristiyan Stoyanov, Martin Petkov
  • Mediapunta: Ivaylo Chochev
  • Delantero: Kiril Despodov

Pronóstico SI

La diferencia entre ambas selecciones es abismal en todos los aspectos. España no solo es inmensamente superior en calidad individual, sino que juega en casa y atraviesa un momento de forma espectacular. Se espera un monólogo del equipo español, que dominará la posesión y buscará una goleada para deleite de su afición.

España 4-0 Bulgaria

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol