España vs Bulgaria: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúa con un duelo de polos opuestos en el Grupo E.
La selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, recibirá en el Estadio José Zorrilla a una Bulgaria hundida en el fondo de la tabla, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la fase de grupos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Bulgaria?
- Ciudad: Valladolid, España
- Fecha: martes 14 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: José Zorrilla
¿Cómo se podrá ver el España vs Bulgaria en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Amazon Prime, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
La 1 TVE
RTVE Play
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de España
Rival
Resultado
Competición
Georgia
2-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Turquía
6-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Bulgaria
3-0 V
Eliminatorias Mundialistas
Portugal
2-2 E (P. 3-5)
UEFA Nations League
Países Bajos
3-3 E (P. 5-4)
UEFA Nations League
Últimos cinco partidos de Bulgaria
Rival
Resultado
Competición
Turquía
1-6 D
Eliminatorias Mundialistas
Georgia
0-3 D
Eliminatorias Mundialistas
España
0-3 D
Eliminatorias Mundialistas
Grecia
0-4 D
Amistoso
Chipre
2-2 E
Amistoso
Últimas noticias de España
La selección española, bajo el mando de Luis de la Fuente, llega a este encuentro como líder absoluto del Grupo E con un paso perfecto: 9 puntos en 3 partidos, con un impresionante registro de 11 goles a favor y ninguno en contra.
Tras su sólida victoria por 2-0 frente a Georgia en la jornada anterior, La Roja buscará un nuevo triunfo en casa que la acerque todavía más a la clasificación directa para la Copa del Mundo 2026.
La nota negativa la han dado las lesiones: primero Lamine Yamal debió abandonar la concentración y luego fue Dani Olmo, ambos jugadores del Barcelona.
Últimas noticias de Bulgaria
El conjunto búlgaro, ahora dirigido por Aleksandar Dimitrov, vive una auténtica pesadilla en estas eliminatorias. Se encuentra en el último lugar del grupo sin haber sumado puntos y con una alarmante cifra de 12 goles en contra por solo uno a favor.
Su último partido fue una escandalosa derrota por 1-6 ante Turquía, resultado que agrava su crisis y los obliga a buscar un milagro en su visita a Valladolid. Dimitrov asumió el cargo recientemente, en sustitución de Ilian Iliev, tras los malos resultados iniciales.
Posibles alineaciones
España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri
- Delanteros: Yeremy Pino, Samu Omorodion, Mikel Oyarzabal
Bulgaria
- Portero: Dimitar Mitov
- Defensas: Hristofor Petrov, Radoslav Bozhinov, Petko Hristov, Viktor Popov
- Centrocampistas: Radoslav Kirilov, Andrian Kraev, Kristiyan Stoyanov, Martin Petkov
- Mediapunta: Ivaylo Chochev
- Delantero: Kiril Despodov
Pronóstico SI
La diferencia entre ambas selecciones es abismal en todos los aspectos. España no solo es inmensamente superior en calidad individual, sino que juega en casa y atraviesa un momento de forma espectacular. Se espera un monólogo del equipo español, que dominará la posesión y buscará una goleada para deleite de su afición.
España 4-0 Bulgaria
