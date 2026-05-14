La guía de España para el Mundial 2026: expectativas por las nubes para los campeones de Europa

Después de alcanzar la gloria en el Mundial 2010, España tuvo una campaña desastrosa y un par de actuaciones decepcionantes en torneos mundiales. Sin embargo, las expectativas puestas en La Roja para el Mundial 2026 son altísimas.

España supo reinventarse tras la salida de Luis Enrique en 2022, resurgiendo como una fuerza imparable en la Eurocopa 2024. Fueron el mejor equipo en Alemania y el merecido campeón europeo, revitalizando los principios del “tiki-taka” con una nueva explosividad por los laterales.

El equipo, que ya cuenta con un título mundial en su historia, no ha bajado la intensidad tras su reciente éxito internacional, y muchos se preguntan si esta generación es capaz de repetir el excelente ciclo de 2008 a 2012, que comenzó con una conquista arrolladora en el continente europeo.

El camino hacia el Mundial 2026

Resultados en las eliminatorias: 5 victorias-1 empate- 0 derrotas

Goles a favor / en contra: 21 / 2

Mejor goleador: Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (6)

Mejor asistidor: Mikel Oyarzabal (4)

Desde el principio de las Eliminatorias quedó claro lo que se venía, con una contundente goleada 6 a 0 sobre una talentosa selección de Turquía en la segunda jornada, en suelo turco. Para la fecha siguiente en noviembre pasado, España ya había asegurado su lugar en la Copa del Mundo manteniendo un récord perfecto y sin recibir goles. El empate posterior 2 a 2, esta vez como local ante Turquía, fue la única mancha. Nada grave.

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

El calendario

Partidos Fecha Estadio CABO VERDE Lunes 15 de junio Estadio Mercedes-Benz ARABIA SAUDITA Sábado 21 de junio Estadio Mercedes-Benz URUGUAY Viernes 26 de junio Estadio Akron

Entrenador: Luis de la Fuente

Spain v Egypt -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Experiencia en Copas del Mundo: el debut

Tiempo a cargo del equipo: desde 2022

Fortalezas: capacidad de adaptar el planteo técnico, buen manejo de grupo.

España se desvió de los directores técnicos de alto perfil tras la salida de Luis Enrique, apostando por el relativamente desconocido Luis de la Fuente para tomar las riendas del equipo.

Vinculado a las selecciones juveniles del país desde 2013, De la Fuente ayudó a potenciar el desarrollo de varios integrantes del plantel mayor y es reconocido por su excelente manejo de grupo y su capacidad para adaptar el su parado táctico cuando es necesario.

Esta será su primera experiencia en el escenario más grande del fútbol, pero el currículum del entrenador de 64 años con la selección nacional es realmente impresionante.

¿Cómo juega España?

Formación Preferida: 4-2-3-1

Estilo: híbrido

Principales Fortalezas: buen nivel técnico, presión efectiva, explosivos por las bandas, discplinados tácticamente en toda la cancha.

Puntos débiles: defensa impulsiva, presión intensa que puede verse afectada en condiciones sofocantes, tandas de penaltis

España tiene la capacidad de ejercer un control absoluto sobre los partidos como pocas selecciones internacionales, aunque no se trata exclusivamente de un equipo de posesión de pelota. También es un conjunto directo y veloz, que funciona en armonía colectiva y cuenta con un toque de magia extra que aportan algunas de las mayores estrellas del futbol.

La atención suele centrarse en el joven Lamine Yamal, pero hay muchos otros futbolistas de altísimo nivel capaces de marcar la diferencia. Además, en esta selección española hay tenacidad y carácter, algo que se viene cultivando desde la conquista de su primera Euro en 2008.

Los jugadores a seguir

Spain v Egypt - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Factor X: un talento que no puede dejar de mirarse, Lamine Yamal rápidamente se recuperó de su lesión en el tendón que puso fin prematuro a la temporada doméstica 2025-26. Es más que capaz de protagonizar una Copa del Mundo al estilo de Diego Maradona ‘86, Kylian Mbappé ‘18 o Lionel Messi ’22.

La revelación: puede que ya haya superado los 100 partidos con el Barcelona, pero Fermín López todavía está encontrando su lugar en la selección. Que los rivales del Grupo A estén atentos porque este mediocampista lo tiene todo: pase exquisito, habilidad para quitarse rivales en el 1vs1, definición clínica (con ambas piernas) y una energía inagotable.

La equipación que usará el conjunto español

Equipación de España para la Copa del Mundo | Adida

La nueva camiseta de España, diseñada por Adidas, parece haberse inspirado en la de la UEFA Euro del '96 , con el clásico rojo como protagonista, mangas azul marino y finas rayas verticales para aportarle textura adicional.

La camiseta suplente es elegante demostrando que lo simple también puede ser espectacular. En manga larga luce mejor todavía.

Posible alineación titular

Posible XI de España | FootballUser

El equipo español no tiene las grandes estrellas de otras épocas, pero sigue siendo muy talentoso.

España se verá bastante diferente respecto a la UEFA Euro 2024, pero las ideas claramente reconocibles de De la Fuente generan la expectativa de un nivel de rendimiento similar para este Copa, pese a algunos cambios de nombres en el equipo.

Existen algunas grandes decisiones que el DT debe hacer, en particular quién jugará en el arco, y quién liderará el ataque junto a Yamal. Al momento, Fermín Lopez parece estar ganándole la partida a Dani Olmo para la vestir la 10.

Mikel Oyarzabal desplazó a Álvaro Morata como centrodelantero titular de España, mientras que los problemas físicos de Nico Williams hacen que no esté asegurada su presencia en el viaje hacia Norteamérica. Álex Baena tiene un perfil muy distinto, y su inclusión podría llevar a La Roja a sobrecargar zonas del mediocampo y depender aún más de la creatividad de Yamal por los laterales.

De la Fuente hasta ahora se mantuvo fiel a Unai Simón bajo los tres palos, y es poco probable que eso cambie para el Mundial, pese a la destacada actuación de David Raya en el Arsenal.

Estado de forma actual

España llega muy buen al Mundial 2026. Tras una campaña de Eliminatorias casi perfecta, el campeón de Europa empezó el año con una contundente victoria ante Serbia, pero que luego se vio empañada por un empate sin goles ante Egipto utilizando una formación alternativa.

Un mediocampo compuesto por Rodri y Pedri tiene el potencial de dominar en esta Copa, mientras que la consistencia de Oyarzabal hacen pensar que podría convertirse en la estrella de la selección española, incluso por encima de Yamal.

Switzerland v Spain -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

¿Qué podemos esperar de la hinchada española?

La hinchada española suele ser menos extremista que muchos de sus pares europeos, ya que cada región del país mantiene una identidad única que a veces genera tensiones cuando su selección sale a la cancha.

Más aún, la falta de una cultura de seguir masivamente a su selección cuando juega torneos fuera del país, hacen que sea poco probable que muchos aficionados viajes a Norteamérica.

Sin embargo, la calidad de este equipo y su potencial para ganar torneos podrían tentar a más fans de lo habitual para emprender el viaje. Se trata de un país repleto de fanáticos del futbol, cuya pasión por este deporte es tan intensa como la de cualquier otra.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SPAIN-BULGARIA | CESAR MANSO/GettyImages

Aunque, a veces, esta pasión se expresa de forma incorrecta. Durante el juego que terminó 0 a 0 ante Egipto en marzo, cánticos anti musulmanes fueros dirigidos hacia el rival que luego fueron duramente criticados como “ignorantes y racistas” por Yamal quién, además, también es musulmán.

Lo que el país espera

Durante años, España cargó con la imagen de ser una potencia futbolística que flaqueaba en los momentos decisivos, pero esta percepción cambió rotundamente desde la Euro 2008. A pesar de sus recientes dificultades en Copas del Mundo, el conjunto ibérico ha sido un ganador recurrente durante las últimas dos décadas y De la Fuente acepta con naturalidad la etiqueta de “favoritos” de cara a este Mundial.

Considerando lo que venimos viendo de La Roja con la actual dirigencia, es imposible no mantenerse esperanzado. Es poco probable que llegue al torneo como un equipo claramente superior al resto, como en la Euro 2024, pero sí existen motivos de sobra para pensar que España pueda volver a disfrutar de una campaña inolvidable.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Brasil.

Una característica que los define: sin contar derrotas por penales, España permanece invicta desde el 22 de marzo de 2024, acumulando una racha de 28 partidos.

Si las cosas van mal: probablemente por la mala suerte frente al arco, lamentándose por la falta de un buen 9, incluso con el excelente desempeño de Oyarzabal en la Selección.

¿Qué dirá todo el mundo si España queda eliminada pronto? Francia tiene el torneo prácticamente ganado.

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