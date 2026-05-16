La preparación de las selecciones para el Mundial 2026 entró en su recta final y en España solamente se habla de un tema: la recuperación de Lamine Yamal.

Según informó Sport, los médicos de la selección española Claudio Vázquez y Carlos Cruz se reunieron esta mañana con el Dr. Ricard Pruna del FC Barcelona y el propio Lamine Yamal para analizar la evolución de la lesión del futbolista.

Hay versiones que indican que su recuperación marcha mejor de lo esperado y que podría llegar al 100% para el debut mundialista ante Cabo Verde el 15 de junio, aunque otros medios indican que se lo preservará para el último partido de la fase de grupos, ante Uruguay. Por supuesto, los resultados de los primeros dos encuentros serán determinantes para saber efectivamente cuando volverá Lamine.

Spain v Egypt -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Lamine Yamal sufrió una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral) en el partido del pasado 22 de abril justamente pateando el penalti que le dio la victoria a su equipo ante el Celta de Vigo en el Camp Nou por LaLiga. El joven maravilla ya había sentido una molestia en la zona antes del remate, pero decidió hacerse cargo igualmente del disparo.

En la temporada jugó 28 de los 32 partidos posibles por LaLiga, donde capitalizó 16 goles y 12 asistencias, alzándose así como una de las figuras del equipo. En la UEFA Champions League disputó 10 de 12, con seis tantos y cuatro asistencias.

España debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026. El encuentro será a las 11:00, hora del este de Estados Unidos, y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Mientras que el segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Los españoles cerrarán la instancia inicial frente a otro equipo campeón del mundo como Uruguay, dirigido por el histórico Marcelo Bielsa, en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.