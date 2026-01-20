España sigue en la cima del Ranking FIFA y supera a Argentina: así quedó el Top 10 mundial

Este lunes 19 de enero, la FIFA actualizó su ranking de selecciones masculinas. El Top 10 se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a la edición anterior: España continúa en el primer lugar, mientras que Argentina le sigue muy de cerca en la segunda posición.

Ambas selecciones, campeonas vigentes de la UEFA y la CONMEBOL, respectivamente, se enfrentarán en la Finalissima el próximo 27 de marzo, un duelo que podría provocar un cambio en el liderato de la clasificación mundial.

En tercer lugar se encuentra Francia, otro de los máximos favoritos para quedarse con el título del Mundial 2026, seguido por Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos.

Una de las principales sorpresas de esta actualización fue la irrupción de Marruecos en el octavo puesto del ranking. Los Leones del Atlas disputaron la final de la Copa Africana de Naciones el pasado domingo 18 de enero, pero cayeron ante Senegal en un encuentro marcado por la polémica y el dramatismo.

Morocco v Senegal - Africa Cup of Nations | Anadolu/GettyImages

Pese a no conquistar el título, la selección marroquí fue recompensada por su desempeño y logró escalar tres posiciones en comparación con la clasificación anterior.

El top 10 lo completan Bélgica y Alemania, las cuales perdieron una posición en el primer ranking de selecciones del año.

¿Dónde se ubican otras selecciones importantes en el ranking de enero 2026?

La selección más perjudicada tras el ascenso de Marruecos en la clasificación fue Croacia. Como consecuencia de este movimiento, los Vatreni salieron del Top 10 y descendieron hasta el undécimo puesto del ranking.

Por su parte, Senegal se ubica en la duodécima posición, tras protagonizar un gran salto en el conteo al escalar siete lugares, impulsado por su destacada actuación en la Copa Africana de Naciones, torneo en el que se consagraron campeones.

Senegal beats hosts Morocco to claim 2nd AFCON title | Anadolu/GettyImages

El Top 15 de la clasificación lo completan Italia, Colombia y Estados Unidos. Por su parte, México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, se ubica en la posición 16, mientras que Canadá, también organizador del torneo, aparece en el puesto 29.