España vs Croacia: así está el historial antes del partido de la UEFA Nations League 2026/27

La selección de España recibe a Croacia este martes 29 de septiembre en Sevilla por la segunda jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27. La Roja llega después de imponerse 3-2 ante Inglaterra en Wembley, mientras que el combinado croata también comenzó con una victoria al derrotar 2-1 a República Checa en Praga.

El encuentro pondrá nuevamente frente a frente a dos selecciones que en los últimos años protagonizaron varios partidos intensos: ya se cruzaron en la Nations League, la Eurocopa y amistosos internacionales, con antecedentes que incluyen goleadas, prórrogas y una definición por penales.

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España domina el historial

En total, ambos seleccionados se enfrentaron 11 veces, con seis triunfos para La Roja, tres para Croacia y dos empates. España también tiene ventaja en los goles, con 23 tantos convertidos frente a los 12 del conjunto balcánico.

Uno de los capítulos más recordados tuvo lugar en la Nations League 2018/19. El combinado español protagonizó una de sus mayores exhibiciones ante Croacia al imponerse 6-0 en Elche, con un resultado que marcó una diferencia considerable entre ambos equipos.

Sin embargo, la respuesta croata llegó pocos meses después: en Zagreb, los locales ganaron 3-2 en un encuentro que volvió a demostrar la paridad existente entre las dos selecciones en sus enfrentamientos más recientes.

La Eurocopa y una final por penales

La rivalidad también dejó un partido inolvidable en los octavos de final de la Eurocopa 2020: España venció 5-3 a Croacia después de una prórroga con ocho goles.

Dos años más tarde, ambos volvieron a encontrarse en una instancia decisiva. La final de la Nations League 2023 terminó 0-0 después de 120 minutos y La Roja se impuso 5-4 en los penales para conquistar el título.

Historial entre España y Croacia

España: 6

6 Empates: 2

2 Croacia: 3

Croatia v Spain - UEFA Nations League 2022/23 Final | BSR Agency/GettyImages

El antecedente más reciente

La última vez que se enfrentaron fue en la Eurocopa 2024. La selección actual campeona del mundo comenzó aquella competición con una contundente victoria por 3-0 gracias a los goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal.

Ahora, el historial tendrá un nuevo capítulo en Sevilla. Con tres puntos para cada selección después de la primera jornada, el duelo de este martes también puede resultar importante para definir las posiciones del Grupo A3.

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