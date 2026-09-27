España vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones

La Nations League 2026/27 continúa con un partidazo en el Grupo 3 de la Liga A. Este martes 29 de septiembre, España recibe a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla en un cruce entre dos selecciones que arrancaron con triunfo su participación en esta segunda jornada del torneo.

España debutó como campeona del mundo con una remontada de infarto ante Inglaterra en Wembley. Comenzó ganando gracias a Lamine, Gordon y Kane lo dieron vuelta y el del Bayern hasta tuvo la chance de aumentar con un penalti, pero lo desperdició y La Roja lo dio vuelta con los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal, ambos ingresados desde el banco. Con este triunfo, los de Luis de la Fuente extendieron a 39 partidos su racha sin conocer la derrota, una marca sin precedentes para una selección nacional.

Croacia, por su parte, también llega con triunfo tras vencer 2-1 como visitante a la República Checa. El inoxidable Luka Modric de 41 años abrió el marcador con un golazo, los checos empataron por medio de Adam Karabec, y Mario Pašalić firmó el tanto de la victoria de cabeza sobre el cierre. El equipo de Slaven Bilić llega motivado para dar la sorpresa ante la vigente campeona del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

España atraviesa un momento histórico, con una racha invicta que no tiene comparación y un plantel repleto de individualidades desequilibrantes. Croacia, pese a la ilusión y la jerarquía de Modric, ya sufrió una manita en su última visita a España en esta competición en 2018, por lo que el favoritismo está claramente del lado local.

Pronóstico: España 3-1 Croacia

¿A qué hora se juega España vs Croacia?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Fecha: martes 29 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos)

Historial de enfrentamientos directos entre España y Croacia (últimos cinco partidos)

España: 4

4 Empates: 0

0 Croacia: 1

Último partido entre ambos: 15/06/26 - España 3-0 Croacia - Euro 2024, Grupo B

Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

España Croacia Inglaterra 2-3 España 26/09/26 Rep. Checa 1-2 Croacia 26/09/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Croacia 1-2 Portugal 02/07/26 España 2-0 Francia 14/07/26 Croacia 2-1 Ghana 28/06/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 Panamá 0-1 Croacia 23/6/26 Portugal 0-1 España 06/07/26 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/26

¿Cómo ver el España vs Croacia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Últimas noticias de España

Luis de la Fuente no reportó novedades significativas en cuanto a lesiones tras el partido ante Inglaterra. Se espera que mantenga gran parte del bloque campeón del mundo, con la salvedad de posibles rotaciones pensando en el calendario cargado que se viene, con cuatro partidos en apenas diez días.

El técnico se mostró exultante tras la remontada en Wembley: "Hay muchos partidos dentro de un partido y hemos sabido jugarlos todos en cada momento", declaró, destacando la capacidad de reacción de su equipo pese a no haber tenido su mejor versión durante los primeros 60 minutos.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación de España (4-2-3-1): Simón; E. García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Zubimendi; Yamal, Merino, Nico Williams; Ferran Torres.

Últimas noticias de Croacia

Mario Pašalić, autor del gol de la victoria ante los checos, se mostró ilusionado con el desafío de enfrentar a los campeones del mundo: "Creo que debemos estar motivados y totalmente concentrados, tanto mental como físicamente. Muchas cosas son posibles cuando se juega en equipo; ¡se puede ganar cualquier partido!", declaró tras el triunfo del sábado.

Sin lesionados, Bilić debería salir al campo del Sánchez Pizjuán con una base similar a la que ganó en Praga.

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-CZE-CRO | MICHAL CIZEK/GettyImages

Posible alineación de Croacia (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovačić; Sučić, Ivanušec, Pašalić; Budimir.