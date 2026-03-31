España vs Egipto: previa, predicciones y alineaciones

España y Egipto se enfrentarán este martes 31 de marzo en un atractivo amistoso internacional que servirá como preparación de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el RCDE Stadium de Barcelona y pondrá cara a cara a dos selecciones que ya tienen su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.

La Roja llega con buenas sensaciones tras su contundente triunfo por 3 a 0 ante Serbia, mientras que el conjunto africano también dejó una imagen muy positiva luego de golear por 4 a 0 a Arabia Saudita. El duelo le servirá tanto a Luis de la Fuente como a Hossam Hassan para seguir probando jugadores e ir ajustando la lista mundialista.

A continuación, toda la información para vivir este gran encuentro preparatorio.

Pronóstico SI Fútbol

Intuimos un partido abierto, con dos equipos que llegan en buen momento y que priorizan el juego ofensivo. España suele asumir el protagonismo a partir de la posesión, mientras que Egipto apuesta más a un estilo directo, buscando espacios con transiciones rápidas.

Aun con posibles rotaciones, la profundidad del plantel español marca una diferencia importante. Tiene variantes en todas las líneas y una gran capacidad para sostener el ritmo del partido. Para Egipto quedará la posibilidad de aprovechar posibles momentos de desajuste que suelen aparecer en este tipo de amistosos, pero la ausencia de Salah le quita poder de fuego.

Predicción: España 3-1 Egipto

FBL-FRIENDLY-ESP-SRB | JOSE JORDAN/GettyImages

¿A qué hora se juega España vs Egipto?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : RCDE Stadium

: RCDE Stadium Fecha : martes 31 de marzo

: martes 31 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Historial de enfrentamientos directos entre España y Egipto

España y Egipto se enfrentaron una sola vez. Fue el 3 de junio de 2006 en el marco de un encuentro amistoso que La Roja ganó por 2 a 0 con goles de Raúl y José Antonio Reyes.

Últimos 5 partidos

España Egipto España 3-0 Serbia 27/03/26 Arabia Saudita 0-4 Egipto 27/03/26 España 2-2 Turquía 18/11/25 Egipto 0-0 Nigeria 17/01/26 Georgia 0-4 España 15/11/25 Senegal 1-0 Egipto 14/01/26 España 4-0 Bulgaria 14/10/25 Egipto 3-2 Costa de Marfil 10/01/26 España 2-0 Georgia 11/10/25 Egipto 3-1 Benin 05/01/26

¿Cómo ver España vs Egipto por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

El equipo de Luis de la Fuente llega con el ánimo en alza tras el 3-0 ante Serbia, en un partido donde Mikel Oyarzabal fue la gran figura con un doblete y Víctor Muñoz aprovechó su debut con gol. El foco estará puesto ahora en la rotación, ya que el entrenador buscará evaluar a varios jugadores que no tuvieron tantos minutos en el primer encuentro.

En ese sentido, se esperan cambios importantes en el once, con nombres como Dani Olmo, Pablo Fornals, Ferran Torres y Martín Zubimendi con chances de ser titulares. También habrá modificaciones en defensa, donde Dean Huijsen y Alejandro Grimaldo podrían meterse desde el arranque. Además, Joan García cuenta con posibilidades concretas de debutar en el arco tras haber quedado fuera del primer amistoso.

Spain v Serbia - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación de España (4-3-3): García; Porro, Cubarsi, Huijsen, Grimaldo; Soler, Zubimendi, Olmo; Muñoz, Fornals, Torres.

Últimas noticias de Egipto

Omar Marmoush fue uno de los puntos altos en el 4-0 sobre Arabia Saudita. Autor de uno de los tantos, el delantero del City asumió el liderazgo del ataque ante la ausencia de la figura del equipo, Mohamed Salah, quien no formó parte de la convocatoria por lesión.

El entrenador Hossam Hassan mantendría una base titular fuerte, aunque también aprovechará para rotar y observar variantes.

Africa Cup Of Nations Third place play-offEgypt v Nigeria | ANP/GettyImages

Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.

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