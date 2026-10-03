España vs República Checa: así está el historial antes del partido de la UEFA Nations League 2026/27

Este sábado 3 de octubre, la selección de España se medirá ante República Checa por la tercera fecha de la UEFA Nations League 2026/27, en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo.

El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del Grupo A3 después de sus triunfos ante Inglaterra y Croacia, mientras que el conjunto dirigido por Santi Denia todavía no consiguió sumar puntos en la competencia.

El encuentro será, además, el regreso de La Roja a Oviedo después de once años.

Un historial que favorece a La Roja

España y República Checa se enfrentaron en siete oportunidades oficiales, con cinco victorias españolas y dos empates, según los registros de la UEFA. La última vez que se midieron fue en junio de 2022, cuando La Roja ganó 2-0 como local, también por la Nations League.

El antecedente más reciente en competición oficial antes de aquel cruce fue la Eurocopa 2016. En Toulouse, España se impuso 1-0 con un gol de Gerard Piqué en el tramo final. Asimismo, también hay registro de enfrentamientos correspondientes a las eliminatorias mundialistas de 1998 y a la clasificación para la Eurocopa 2012, con saldo favorable para el combinado español.

Historial entre España y República Checa

España: 5

5 Empates: 2

2 República Checa: 0

Dos caminos diferentes rumbo al encuentro

Después de conquistar la Copa del Mundo 2026, el combinado español comenzó la Nations League con dos triunfos: primero superó 3-2 a Inglaterra y luego goleó 4-1 a Croacia en Sevilla. Estos resultados dejaron a los de Luis de la Fuente en lo más alto del grupo con seis puntos y extendieron a 40 partidos su racha invicta, con 31 victorias y nueve empates.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

En contraparte, el panorama es muy diferente para el conjunto de Santi Denia: en sus dos primeros encuentros cayeron 1-2 ante Croacia y 0-2 frente a Inglaterra. La segunda derrota estuvo marcada por la expulsión de Pavel Sulc en el primer tiempo, situación que dejó al conjunto checo en inferioridad durante gran parte del partido.