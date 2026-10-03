España vs República Checa: así está el historial antes del partido de la UEFA Nations League 2026/27
Este sábado 3 de octubre, la selección de España se medirá ante República Checa por la tercera fecha de la UEFA Nations League 2026/27, en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo.
El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del Grupo A3 después de sus triunfos ante Inglaterra y Croacia, mientras que el conjunto dirigido por Santi Denia todavía no consiguió sumar puntos en la competencia.
El encuentro será, además, el regreso de La Roja a Oviedo después de once años.
Un historial que favorece a La Roja
España y República Checa se enfrentaron en siete oportunidades oficiales, con cinco victorias españolas y dos empates, según los registros de la UEFA. La última vez que se midieron fue en junio de 2022, cuando La Roja ganó 2-0 como local, también por la Nations League.
El antecedente más reciente en competición oficial antes de aquel cruce fue la Eurocopa 2016. En Toulouse, España se impuso 1-0 con un gol de Gerard Piqué en el tramo final. Asimismo, también hay registro de enfrentamientos correspondientes a las eliminatorias mundialistas de 1998 y a la clasificación para la Eurocopa 2012, con saldo favorable para el combinado español.
Historial entre España y República Checa
- España: 5
- Empates: 2
- República Checa: 0
Dos caminos diferentes rumbo al encuentro
Después de conquistar la Copa del Mundo 2026, el combinado español comenzó la Nations League con dos triunfos: primero superó 3-2 a Inglaterra y luego goleó 4-1 a Croacia en Sevilla. Estos resultados dejaron a los de Luis de la Fuente en lo más alto del grupo con seis puntos y extendieron a 40 partidos su racha invicta, con 31 victorias y nueve empates.
En contraparte, el panorama es muy diferente para el conjunto de Santi Denia: en sus dos primeros encuentros cayeron 1-2 ante Croacia y 0-2 frente a Inglaterra. La segunda derrota estuvo marcada por la expulsión de Pavel Sulc en el primer tiempo, situación que dejó al conjunto checo en inferioridad durante gran parte del partido.
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.