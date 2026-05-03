Espanyol vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El 1-1 ante el Betis del último domingo dejó al Real Madrid en una posición límite. Si el Barcelona vence al Osasuna, de no ganar en su visita de este domingo 3 de mayo al Espanyol, el título de Liga será una vez más de los culés.

El conjunto de Álvaro Arbeloa debe ser implacable en el RCDE Stadium si no quiere correr el riesgo de tener que salir al Camp Nou el próximo 10 de mayo haciéndole el pasillo a su clásico rival. La diferencia de 11 puntos entre merengues y blaugranas ha prácticamente sentenciado LaLiga, aunque nadie en la Casa Blanca se de por vencido.

El Espanyol también saldrá al campo con mucho en juego. Con 39 unidades, aún no se ha salvado del descenso, pero un triunfo ante el Madrid podría sellar su permanencia si se confirman otros resultados.

A continuación, toda la información para vivir al máximo este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Real Madrid llega obligado a sostener su ritmo en la pelea por el campeonato, lo que lo empuja a asumir el control desde temprano y a no especular con el resultado. Su capacidad para generar situaciones a partir del talento individual puede marcar diferencias, sobre todo si logra encontrar espacios en los primeros minutos.

Del otro lado, el dueño de casa atraviesa un momento irregular. Necesita sumar, pero el desarrollo probablemente lo lleve a convivir durante varios tramos sin la pelota. Su desafío estará en resistir los momentos de dominio rival y aprovechar alguna transición o jugada aislada para meterse en partido. Aun así, la diferencia de jerarquía y el contexto competitivo inclinan la balanza hacia el visitante.

Pronóstico: Espanyol 0 - 2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Espanyol vs Real Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : RCDE Stadium

: RCDE Stadium Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro Quintero

Historial de enfrentamientos directos entre el Espanyol y el Real Madrid (últimos 5 partidos)

Espanyol : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 20/09/25 - Real Madrid 2-0 Espanyol (La Liga, Jornada 5)

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimos 5 partidos

Espanyol Real Madrid Espanyol 0-0 Levante 27/04/26 Betis 1-1 Real Madrid 24/04/26 Rayo 1-0 Espanyol 23/04/26 Real Madrid 2-1 Alavés 21/04/26 Barcelona 4-1 Espanyol 11/04/26 Bayern Múnich 4-3 Real Madrid 15/04/26 Betis 0-0 Espanyol 04/04/26 Real Madrid 1-1 Girona 10/04/26 Espanyol 1-2 Getafe 21/03/26 Real Madrid 1-2 Bayern Múnich 07/04/26

¿Cómo ver el Espanyol vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2

Últimas noticias del Espanyol

Pol Lozano fue expulsado en la última jornada ante Levante y deberá cumplir sanción, lo que obliga a Manolo González a rearmar esa zona. Además, Javi Puado sigue fuera por una grave lesión de rodilla que lo dejó sin temporada, una ausencia sensible pensando en el peso que tenía en ataque.

Más allá de esos dos nombres, el equipo no tiene mayores complicaciones y podría repetir gran parte de la base que viene utilizando. En ofensiva, Kike García volvería a ser la referencia, mientras que Roberto Fernández aparece como una alternativa interesante desde el banco.

Rcd Espanyol V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Exposito, Urko, Milla; Kike, Terrats.

Últimas noticias del Real Madrid

Kylian Mbappé no estará disponible tras su reciente lesión, mientras que Rodrygo y Éder Militão ya están descartados para lo que resta de la temporada. A eso se suma Arda Güler, que también quedó fuera por un problema muscular, reduciendo las variantes ofensivas.

Thibaut Courtois sigue avanzando en su recuperación, pero no llegará a este partido. Se espera que pueda estar ante Barcelona en una semana. También existen ciertas dudas con respecto a Aurélien Tchouaméni, quien arrastra molestias y podría ser preservado. Ante este contexto, Brahim Díaz o Gonzalo García ganan protagonismo y podrían tener minutos.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Diaz; Vinicius, Garcia.