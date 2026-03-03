“Esperamos la final con ilusión”: Simeone devuelve al Atlético a una final de Copa del Rey 13 años después

Tuvieron que pasar 13 años para que el Atlético de Madrid volviera a disputar una final de la Copa del Rey. Los Colchoneros dieron el golpe en la semifinal de ida al imponerse 4-0 al FC Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y, aunque este martes 3 de marzo cayeron 3-0 en la vuelta, resistieron la presión blaugrana para asegurar su lugar en el partido definitivo por el título.

Ahora, el conjunto rojiblanco esperará rival, que saldrá del enfrentamiento entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

El Atlético de Madrid elimina al Barcelona por 4-3 y se clasifica para la final de Copa del Rey 🔴⚪ pic.twitter.com/wt56VIFYlZ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

Cuestionado sobre el pase a la final de la Copa del Rey y la dura eliminatoria contra el FC Barcelona, Diego Pablo “Cholo” Simeone analizó la serie con autocrítica y satisfacción por el objetivo cumplido. El técnico rojiblanco reconoció la dificultad del rival, recordó las semifinales perdidas en el pasado y valoró el carácter de su equipo para resistir en un duelo que calificó como intenso y exigente.

Cuando juegas contra equipos como el Barça sabes que estás destinado a sufrir si no atacas. Ellos sufren si el rival suma pases y se presenta para atacar. No atacamos, nos presionaron, nos quitaron el tiempo. Simeone a TVE

En declaraciones a TVE, el estratega argentino aseguró que la afición colchonera necesitaba una alegría como la conseguida en esta eliminatoria y dejó claro que el equipo ya tiene la mira puesta en la gran final.

Nuestra gente necesitaba un partido de esta índole. Los chicos están haciendo un esfuerzo increíble para llegar a donde nuestros hinchas quieren. Ahora toca llegar bien, trabajar y esperar con ilusión la final

En declaraciones a Movistar, Diego Pablo Simeone elogió el trabajo de Hansi Flick y el nivel mostrado por el FC Barcelona, y reconoció que no le desagradaría volver a enfrentarse al conjunto blaugrana en unos hipotéticos cuartos de final de la UEFA Champions League.