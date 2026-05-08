¿Está cerrada la llegada de Matías Almeyda a Monterrey?

La revolución dentro de Monterrey ha comenzado. El cuadro del norte del país está realizando cambios radicales en todos los niveles del club luego de firmar el peor semestre para el equipo en los últimos 20 años. Fracasos en CONCACAF como en la Liga MX hicieron que el anterior proyecto fuese insostenible.

Uno de los cambios que siguen bajo gestión es en la dirección técnica del club. El interinato de Nicolás Sánchez fue un fracaso. Ahora, se busca un técnico de peso y con perfil ganador que mejore al equipo al segundo. El gran favorito es Matías Almeyda, sin embargo, su fichaje no se ha concretado al cien por ciento.

¿MATÍAS ALMEYDA A RAYADOS?🤔@santiago4kd nos aclara la situación entre el DT argentino y el Monterrey, pues aunque su llegada se da por hecho, la realidad es que apenas se sentarán a platicar la propuesta @mmdeportesmx @rg690 pic.twitter.com/95fCJxQBB6 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 8, 2026

Si bien es cierto que algunas fuentes daban por cerrada la llegada de Almeyda a Monterrey, este no es el caso. Está claro que el movimiento está avanzado y que el mismo entrenador ex de Chivas se sabe el favorito. Sin embargo, la reunión clave y seguramente final entre el club y Matías no se ha realizado.

Aunque, se entiende que la misma se llevará a cabo este mismo fin de semana. Será el nuevo presidente deportivo del club, Dennis te Kloese quien tenga un acercamiento directo con Matías en Europa para gestionar los términos finales del acuerdo entre ambas partes.

Sevilla Fc V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Si te Kloese y Almeyda llegan a un acuerdo final, entonces el fichaje se cerrará en los siguientes días. El mismo quedará bajo el control del nuevo director deportivo, Walter Erviti, pues Dennis aún no están dentro de virtudes formales para realizar tal movimiento debido a que sigue bajo contrato con el Feyenoord.

Almeyda y Monterrey esperan llegar a buen término. Luego de su compleja etapa en Sevilla, el entrenador tiene el deseo de regresar a México. Monterrey le puede ofrecer al técnico lo que desea tanto en lo financiero como en lo deportivo.