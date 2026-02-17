¿Está en riesgo su participación en el Mundial? Todos los detalles de la operación de Edson Álvarez

Edson Álvarez tomó una decisión definitiva para frenar de raíz las molestias que lo habían acompañado durante las últimas semanas. El mediocampista mexicano fue intervenido quirúrgicamente este martes para atender una lesión de tobillo que le había impedido competir con normalidad.

La operación se realizó en una clínica especializada en los Países Bajos, bajo supervisión médica del entorno del jugador y en coordinación con su club. La intención fue resolver de manera inmediata un problema que ya comenzaba a comprometer su continuidad en el tramo más exigente del calendario.

Desde hace varias jornadas, Álvarez arrastraba dolor persistente en la articulación, situación que lo obligó a perderse encuentros importantes. Aunque en un inicio se apostó por tratamiento conservador y rehabilitación, la evolución no fue la esperada y se optó por la intervención quirúrgica.

El procedimiento fue catalogado como exitoso y, de acuerdo con el primer parte médico, el tiempo estimado de recuperación será de un mínimo de cuatro semanas. El mexicano iniciará ahora un proceso de rehabilitación progresiva para recuperar movilidad, fuerza y ritmo competitivo.

La baja representa un contratiempo en el corto plazo, tanto para su club como para la selección mexicana. Álvarez se ha consolidado como pieza estructural en el mediocampo, aportando equilibrio, liderazgo y lectura táctica en momentos de alta presión.

No obstante, dentro del entorno del futbolista existe tranquilidad respecto a su recuperación. La intervención fue programada con margen suficiente para no comprometer objetivos mayores. En particular, su presencia en la próxima copa del mundo no corre riesgo alguno.

Los tiempos proyectados permiten anticipar que el mexicano podría estar de regreso antes de que finalice el próximo mes, siempre y cuando la rehabilitación avance sin contratiempos. El cuerpo médico será cuidadoso en no acelerar plazos innecesariamente.

En el seno de la selección mexicana se mantiene la confianza en que Álvarez llegará en plenitud física a la justa internacional. La prioridad ahora es asegurar una recuperación total, evitando recaídas que puedan comprometer su rendimiento a mediano plazo.

Para Edson, la decisión de pasar por el quirófano responde a una visión a largo plazo. Sacrificar algunas semanas de competencia hoy puede significar estabilidad y regularidad en el tramo decisivo del año. La meta es clara: volver más fuerte y sin limitaciones.