¿Está Guido Pizarro en riesgo de ser despedido por los Tigres?

No son tiempos sencillos dentro de los Tigres. Los de la UANL están dejando puntos en el camino que les han alejado de la cima de la Liga MX. Siendo el caso, más de uno comienza a cuestionar la valía de Guido Pizarro como entrenador. Pese a las dudas con el argentino, la gerencia felina da su voto de confianza.

‘NUESTRO PRESENTE Y FUTURO ES GUIDO’ 😬🔥⚽#CentralFOX Gerardo Torrado, director deportivo de Tigres, respaldó el proyecto de Guido Pizarro como DT del club, pese a la mala racha que arrastran en el Apertura 2025.https://t.co/XIG1sClfYt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 23, 2025

Hoy el presente y futuro es Guido en este momento. Tenemos que darle tiempo para que acabe de madurar su proyecto. A mí que me toca verlo entrenar todos los días juntos con su cuerpo técnico lo hace muy bien, siempre enfocado en el siguiente rival que toca y siendo muy consciente de las cosas que se tienen que mejorar y seguir trabajando convencidos que con su trabajo vamos a lograr buenos objetivos con él. Gerardo Torrado

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Además, el director deportivo del club asegura que, a nivel de plantilla, Tigres está completo.

Creo que hoy tenemos un grandísimo plantel, con jóvenes mexicanos que lo hacen bien. Ángel es nuestro referente en la parte ofensiva y acompañado por Iván y Nico. También entender que el futbol tiene altibajos y todos los jugadores son conscientes y trabajan día a día para llegar a estar en su mejor versión. Convencidos que a través del trabajo diario encontraremos la mejor versión de los jugadores para conseguirlos objetivos de manera grupal. Gerardo Torrado

Torrado confía que con el trabajo de todos los días, los felinos llegarán a la fase final para pelear el título.

Son momentos del futbol. Hoy el equipo defensivamente muy sólido y hay que mencionar que muchas veces defensivas ganan campeonatos, pero conscientes que tenemos que seguir trabajando y mejorando muchas cosas para cumplir nuestro principal objetivo que es calificar dentro de los primeros cuatro lugares. Hoy estamos sextos y queda muchísimo torneo por delante. Gerardo Torrado

Más noticias sobre la Liga MX