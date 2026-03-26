¿Está Nico Paz de nuevo en la mira del Real Madrid?
De cara al próximo mercado de pases, el nombre de Nico Paz vuelve a resurgir en el entorno del Real Madrid como una variante a corto plazo; el argentino, figura en el Como de Italia suma 11 goles y 6 asistencias en lo que va de la temporada en la Serie A.
Bajo la conducción de Cesc Fàbregas, logró continuidad y protagonismo dentro del once titular, algo que terminó de potenciar su desarrollo plano internacional.
La cláusula que lo acerca a Madrid
Según informó Marca, el club merengue analiza ejecutar la cláusula de recompra tazada en apenas 9 millones de euros, un monto accesible para la comisión directiva si se tiene en cuenta el presente deportivo del jugador y el interés de otros equipos europeos en su ficha; se habla de ofertas que parten de los 60 millones de euros.
Más allá del factor deportivo, el Real Madrid proyecta una transacción estratégica con el regreso de Nico Paz. Debido a que el Como posee el 50% de sus derechos económicos, y en el margen de un traspaso el club blanco deba compartir ganacias, consideran más factible recuperar al jugador e intervenir de forma directa sobre el 100% de los beneficios económicos.
Sin embargo, esta negociación implicaría -por reglamento- que el merengue no podría venderlo en el mismo mercado tras recomprarlo, lo que obliga a proyectar su situación más a largo plazo, dependiendo también de su continuidad deportiva.
En paralelo, desde la dirigencia italiana aseguran que existe una alta probabilidad de que el argentino continúe una temporada más. Valoran su rendimiento y destacan su comodidad en el equipo, que además atraviesa un gran presente deportivo y pelea entre los primeros puestos de la tabla de la Serie A.
Aunque la decisión final no depende de la disposición del Como, la balanza continúa inclinándose a su favor, hasta que se concrete una intención sólida por parte del Real Madrid.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.