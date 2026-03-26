¿Está Nico Paz de nuevo en la mira del Real Madrid?

De cara al próximo mercado de pases, el nombre de Nico Paz vuelve a resurgir en el entorno del Real Madrid como una variante a corto plazo; el argentino, figura en el Como de Italia suma 11 goles y 6 asistencias en lo que va de la temporada en la Serie A.

Bajo la conducción de Cesc Fàbregas, logró continuidad y protagonismo dentro del once titular, algo que terminó de potenciar su desarrollo plano internacional.

La cláusula que lo acerca a Madrid

Según informó Marca, el club merengue analiza ejecutar la cláusula de recompra tazada en apenas 9 millones de euros, un monto accesible para la comisión directiva si se tiene en cuenta el presente deportivo del jugador y el interés de otros equipos europeos en su ficha; se habla de ofertas que parten de los 60 millones de euros.

🚨🚨| Nico Paz is now seen as a MUST signing for Real Madrid.



Not just for his breakout at Como, but due to huge financial upside, with clubs offering over €60M while his buy-back is just €9M.



Real Madrid want full control as Como currently hold 50% of his rights.



[@marca] pic.twitter.com/cYChGD2bV6 — CentreGoals. (@centregoals) March 26, 2026

Más allá del factor deportivo, el Real Madrid proyecta una transacción estratégica con el regreso de Nico Paz. Debido a que el Como posee el 50% de sus derechos económicos, y en el margen de un traspaso el club blanco deba compartir ganacias, consideran más factible recuperar al jugador e intervenir de forma directa sobre el 100% de los beneficios económicos.

Sin embargo, esta negociación implicaría -por reglamento- que el merengue no podría venderlo en el mismo mercado tras recomprarlo, lo que obliga a proyectar su situación más a largo plazo, dependiendo también de su continuidad deportiva.

Como 1907 v Pisa SC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

En paralelo, desde la dirigencia italiana aseguran que existe una alta probabilidad de que el argentino continúe una temporada más. Valoran su rendimiento y destacan su comodidad en el equipo, que además atraviesa un gran presente deportivo y pelea entre los primeros puestos de la tabla de la Serie A.

Aunque la decisión final no depende de la disposición del Como, la balanza continúa inclinándose a su favor, hasta que se concrete una intención sólida por parte del Real Madrid.

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