¿Está rota la relación entre Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa?

Tras el encuentro del Real Madrid ante el Alavés, las declaraciones de Álvaro Arbeloa evidenciaron una frialdad poco habitual hacia Dani Carvajal, uno de los referentes del vestuario merengue. Consultado por la posibilidad de darle minutos pensando en el Mundial, el entrenador fue contundente y aseguró que prioriza el equipo por encima de cualquier situación individual.

🚨 Alvaro Arbeloa: "Helping Carvajal go to the World Cup? I have 20 players who can go to the World Cup.



I'm only focused on what's best for Real Madrid." pic.twitter.com/L9cXf39j2M — Madrid Zone (@theMadridZone) April 21, 2026

Decisiones que pesan más que las palabras

Más allá de lo expresado, lo que resulta verdaderamente llamativo son las decisiones técnicas que se reflejan en el campo de juego. Carvajal volvió a ser suplente e ingresó recién en los minutos finales del encuentro correspondiente a la fecha 33 de LaLiga; la titularidad fue para Trent Alexander-Arnold, quien se consolidó como la principal variante en el lateral derecho del once inicial.

Desde la llegada de Arbeloa a la conducción del plantel, el inglés acumuló muchos más minutos que el capitán, que apenas fue titular en escasas ocasiones. Incluso ante partidos urgidos de rotación o con bajas en el equipo, el técnico optó por alternativas fuera de posición antes que reincorporar al español en la actividad deportiva.

A su vez, la temporada irregular de Carvajal tampoco lo favoreció. Las lesiones, incluídas molestias musculares y una intervención quirúrgica en la rodilla interrumpieron su continuidad cuando parecía recuperar su mejor versión y, sin minutos de calidad en la competencia, su posibilidad de estar en la próxima cita mundialista con el combinado español también se reduce considerablemente.

De ser compañeros a tener un vínculo desgastado

Cabe recordar que Arbeloa y Carvajal compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2013 y 2016, en una etapa en la que incluso competían po el mismo puesto. Con el tiempo, el hoy capitán se consolidó como titular indiscutido en aquel plantel, mientras que el actual entrenador terminó dejando el club.

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En contraste con aquella relación de compañerismo, el vínculo atraviesa su momento más delicado, con gestos y decisiones técnicas que alimentan las especulaciones en torno a una ruptura interna difícil de recomponer.

Carvajal alcanzó recientemente los 300 partidos en LaLiga con el Madrid, un hito que llega en medio de un clima enrarecido; con el torneo doméstico prácticamente fuera de alcance y la temporada entrando en su recta final, el escenario no invita al optimismo para el lateral.

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