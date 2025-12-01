Sports Illustrated Fútbol

Estadísticas de los Playoffs de la Copa MLS 2025: goles, asistencias y porterías imbatidas

El Inter Miami y Vancouver Whitecaps definirán quién será el campeón
Los playoffs de la Copa MLS 2025 están casi concluidos
Los playoffs de la Copa MLS 2025 están casi concluidos | Zach Sanderson/ISI Photos/GettyImages

Los playoffs de la Copa MLS 2025 están a punto de concluir, con solo el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en la contienda por alzar el Trofeo Phillip F. Anschutz.

La postemporada comenzó con un total de 18 equipos, nueve de la Conferencia Oeste y nueve de la Conferencia Este cada una, y un torneo de llaves ha reducido la lista a los campeones de cada conferencia.

Lionel Messi y Tadeo Allende destrozaron récords ofensivos en el camino del Inter Miami hacia su primera final de la Copa MLS. Mientras tanto, Vancouver se convirtió en el segundo equipo canadiense en la historia de la liga en clasificarse a la final.

¿Quién tiene más goles en los playoffs de la Copa MLS 2025?

Tadeo Allende
El triplete de Tadeo Allende contra NYCFC le permitió superar a su compañero Lionel Messi como el máximo goleador de esta postemporada | Rich Storry/GettyImages

El extremo del Inter de Miami, Tadeo Allende, llega a la final de la Copa MLS 2025 tras haber igualado el récord de más goles en una postemporada, igualando los ocho goles de Carlos Ruiz para el LA Galaxy en su camino a la Copa MLS 2002. Tanto Allende como Messi se encuentran entre los ocho jugadores en la historia de la MLS en tener al menos seis goles en una sola postemporada.

Jugador

Club

Goles

Tadeo Allende

Inter Miami

8

Lionel Messi

Inter Miami

6

Anders Dreyer

San Diego FC

4

Son Heung-min

LAFC

3

Amahl Pellegrino

San Diego FC

3

Brian White

Vancouver Whitecaps

2

Mateo Silvetti

Inter Miami

2

Quince jugadores están empatados con dos goles

¿Quién tiene más asistencias en los Playoffs de la Copa MLS 2025?

Lionel Messi
Lionel Messi está en una forma increíble | Jeff Dean/GettyImages

Lionel Messi lidera a todos los jugadores en asistencias en la postemporada hasta el momento. Sus 13 goles (seis goles y siete asistencias) batieron el récord de la mayor cantidad registrada en una sola campaña de playoffs de la Copa MLS.

Jugador

Club

Asistencias

Lionel Messi

Inter Miami

7

Jordi Alba

Inter Miami

5

Mateo Silvetti

Inter Miami

3

Ali Ahmed

Vancouver Whitecaps

3

Cristian Roldan

Seattle Sounders

3

Corey Baird

San Diego FC

3

Max Arfsten

Columbus Crew

2

Catorce jugadores empatados con dos asistencias

¿Quién tiene la mayor cantidad de vallas invictas en los playoffs de la Copa MLS 2025?

Matt Freese
Matt Freese mantuvo su portería en cero en tres ocasiones para el NYCFC en los playoffs | Adam Hunger/GettyImages

El guardameta de la selección masculina de Estados Unidos, Matt Freese, mantuvo su portería a cero en tres de sus cinco apariciones en los playoffs. Mientras tanto, Rocco Ríos Novo lleva dos partidos sin recibir goles con el Inter Miami. Yohei Takaoka, de Vancouver Whitecaps, solo ha conseguido uno en los playoffs antes de la final.

Jugador

Club

Porterías imbatidas

Matt Freese

New York City FC

3

Rocco Ríos Novo

Inter Miami

2

Pablo Sisniega

San Diego FC

2

Yohei Takaoka

Vancouver Whitecaps

1

Stefan Frei

Seattle Sounders

1

Dayne St. Clair

Minnesota United

1

Andre Blake

Philadelphia Union

1

Diez porteros empatados sin recibir goles

¿Qué equipo ha marcado más goles en los playoffs de la Copa MLS 2025?

Lionel Messi
El Inter Miami está a una victoria de levantar su primera Copa MLS | Carmen Mandato/GettyImages

El Inter Miami ha alcanzado un nuevo nivel en cuanto a producción ofensiva. Sus 17 goles en las tres primeras jornadas los elevaron a 98 entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en la historia de la MLS.

Equipo

Goles

Inter Miami

17

San Diego FC

10

Vancouver Whitecaps

8

Seattle Sounders

7

LAFC

7

New York City FC

6

Portland Timbers

6

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

