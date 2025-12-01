Estadísticas de los Playoffs de la Copa MLS 2025: goles, asistencias y porterías imbatidas
Los playoffs de la Copa MLS 2025 están a punto de concluir, con solo el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en la contienda por alzar el Trofeo Phillip F. Anschutz.
La postemporada comenzó con un total de 18 equipos, nueve de la Conferencia Oeste y nueve de la Conferencia Este cada una, y un torneo de llaves ha reducido la lista a los campeones de cada conferencia.
Lionel Messi y Tadeo Allende destrozaron récords ofensivos en el camino del Inter Miami hacia su primera final de la Copa MLS. Mientras tanto, Vancouver se convirtió en el segundo equipo canadiense en la historia de la liga en clasificarse a la final.
¿Quién tiene más goles en los playoffs de la Copa MLS 2025?
El extremo del Inter de Miami, Tadeo Allende, llega a la final de la Copa MLS 2025 tras haber igualado el récord de más goles en una postemporada, igualando los ocho goles de Carlos Ruiz para el LA Galaxy en su camino a la Copa MLS 2002. Tanto Allende como Messi se encuentran entre los ocho jugadores en la historia de la MLS en tener al menos seis goles en una sola postemporada.
Jugador
Club
Goles
Tadeo Allende
Inter Miami
8
Lionel Messi
Inter Miami
6
Anders Dreyer
San Diego FC
4
Son Heung-min
LAFC
3
Amahl Pellegrino
San Diego FC
3
Brian White
Vancouver Whitecaps
2
Mateo Silvetti
Inter Miami
2
Quince jugadores están empatados con dos goles
¿Quién tiene más asistencias en los Playoffs de la Copa MLS 2025?
Lionel Messi lidera a todos los jugadores en asistencias en la postemporada hasta el momento. Sus 13 goles (seis goles y siete asistencias) batieron el récord de la mayor cantidad registrada en una sola campaña de playoffs de la Copa MLS.
Jugador
Club
Asistencias
Lionel Messi
Inter Miami
7
Jordi Alba
Inter Miami
5
Mateo Silvetti
Inter Miami
3
Ali Ahmed
Vancouver Whitecaps
3
Cristian Roldan
Seattle Sounders
3
Corey Baird
San Diego FC
3
Max Arfsten
Columbus Crew
2
Catorce jugadores empatados con dos asistencias
¿Quién tiene la mayor cantidad de vallas invictas en los playoffs de la Copa MLS 2025?
El guardameta de la selección masculina de Estados Unidos, Matt Freese, mantuvo su portería a cero en tres de sus cinco apariciones en los playoffs. Mientras tanto, Rocco Ríos Novo lleva dos partidos sin recibir goles con el Inter Miami. Yohei Takaoka, de Vancouver Whitecaps, solo ha conseguido uno en los playoffs antes de la final.
Jugador
Club
Porterías imbatidas
Matt Freese
New York City FC
3
Rocco Ríos Novo
Inter Miami
2
Pablo Sisniega
San Diego FC
2
Yohei Takaoka
Vancouver Whitecaps
1
Stefan Frei
Seattle Sounders
1
Dayne St. Clair
Minnesota United
1
Andre Blake
Philadelphia Union
1
Diez porteros empatados sin recibir goles
¿Qué equipo ha marcado más goles en los playoffs de la Copa MLS 2025?
El Inter Miami ha alcanzado un nuevo nivel en cuanto a producción ofensiva. Sus 17 goles en las tres primeras jornadas los elevaron a 98 entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en la historia de la MLS.
Equipo
Goles
Inter Miami
17
San Diego FC
10
Vancouver Whitecaps
8
Seattle Sounders
7
LAFC
7
New York City FC
6
Portland Timbers
6
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.