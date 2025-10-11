Estados Unidos empata frente a Ecuador con Christian Pulisic como suplente

La selección de Estados Unidos y su similar de Ecuador se midieron en un encuentro amistoso en la Fecha FIFA de octubre desde el Q2 Stadium de Austin, Texas, en su camino a la Copa del Mondo 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino mantuvo su sistema habitual con línea de cuatro defensores, un mediocampo de alta presión y extremos veloces que buscaron atacar por bandas, salió con lo mejor para esta noche, pero decidió dejar en el banco de suplentes a su capitán y máxima figura, Christian Pulisic.

Por su cuenta, el también timonel argentino Sebastián Andrés Beccacece mandó a sus mejores hombres con la finalidad de sacar un resultado positivo.

El combinado sudamericano se puso al frente en el marcador con un golazo de Enner Valencia para poner el 0-1 tras gran jugada individual al minuto 27.

35-year-old Enner Valencia's still got it 🇪🇨 pic.twitter.com/lrTNOJCx0W — B/R Football (@brfootball) October 11, 2025

Pero para la parte complementaria con un error de William Pacho que aprovechó Tillman Morris para asistir a su compañero Folarin Balogun que puso la igualdad 1-1 al 71.

Minutos después al 73' el cuerpo técnico norteamericano tomó la decisión de mandar al terreno de juego al jugador del AC Milan, pero ya sin muchas emociones en el encuentro ambos equipos se dieron por bien servidos con el empate.

Los siguientes compromisos en la Fecha FIFA

A big thanks to the fans in Austin for joining us tonight!



Next up: Australia in Denver 🔜 pic.twitter.com/U1eYYUc28o — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 11, 2025

El próximo partido del cuadro estadounidense será este martes 14 de octubre a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, 19:00 horas de la Ciudad de México, 03:00 horas de España desde el Dick's Sporting Goods Park frente a Australia.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano hará lo propio visitando Zapopan, Jalisco en el Estadio Akron para medirse a la selección mexicana el martes 14 de octubre a las 22:30 horas del Este de Estados Unidos, 20:30 horas de la Ciudad de México, 04:30 de España.