Estados Unidos vs Bélgica: previa, predicciones y alineaciones

Arranca la Fecha FIFA de marzo y uno de los enfrentamientos más interesantes será entre uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo 2026, la selección de Estados Unidos y la selección de Bélgica desde una de las sedes, el espectacular Mercedes-Benz Stadium.

De esa manera, aquí te dejamos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambas selecciones en su preparación a la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto belga viene con la mayoría de sus figuras para afrontar los amistosos ante Estados Unidos y México, en su visita a Atlanta, Georgia, esperan mostrar su mejores condiciones en un escenario que será sede del Mindial 2026.

El cuadro belga se comenzará a aclimatar y espera sacarle la victoria a los locales, pues en sus únicos cuatro enfrentamientos previos tienen un saldo a favor de tres triunfos, por solamente una derrota. Venemos al cuadro europeo consiguiendo el gane por al menos un gol.

Estados Unidos 1-2 Bélgica

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Bélgica?

Ciudad : Atlanta, Georgia

: Atlanta, Georgia Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia será sede del partido | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Estados Unidos vs Bélgica (últimos cinco partidos)

Estados Unidos : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Bélgica: 3

Último partido entre ambos: 01/07/14 - Bélgica 2-1 Estados Unidos - Mundial Brasil 2014

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Bélgica Estados Unidos 5-1 Uruguay Bélgica 7-0 Liechtenstein Estados Unidos 5-1 Paraguay Kazajistán 1-1 Bélgica Estados Unidos 2-1 Australia Gales 2-4 Bélgica Estados Unidos 1-1 Ecuador Bélgica 0-0 Macedonia del Norte Estados Unidos 2-0 Japón Bélgica 0-0 Kazajistán

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Bélgica por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports México ESPN y Disney+

Últimas noticias del Estados Unidos

A massive March awaits.



Mauricio Pochettino has selected his 27-man roster for upcoming matches against Belgium and Portugal!#NeverChaseReality | @ATT pic.twitter.com/7dBd73E2oL — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 17, 2026

El atacante del AC Milan, Christian Pulisic, el centrocampista de la Juventus, Weston McKennie, y el defensa central del Crystal Palace, Chris Richards, encabezan la lista de 27 jugadores convocados por el seleccionador masculino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, para la próxima fecha FIFA.

Por lo pronto, Pochettino hizo su llamado con jugadores que militan en Europa y en la MLS, aunque están ausentes elementos como Diego Luna y Tyler Adams; eso sí, destacan otros nombres importantes.

Posible alineación de Estados Unidos (4-4-2): Matt Freese; Sergiño Dest, Miles Robinson, Mark McKenzie, Alex Freeman; John Tolkin, Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Tanner Tessmann; Christian Pulisic y Ricardo Pepi.

Últimas noticias del Bélgica

28 Devils ready for some march Madness. 🔥 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

El director técnico Rudi García reveló la lista de los 28 jugadores que concentraron desde el domingo 22 de marzo. La misma presenta varias ausencias y algunos regresos.

Hay que tomar en cuenta que, Romelu Lukaku se ha retirado oficialmente de la próxima convocatoria de la selección belga para los partidos amistosos internacionales contra Estados Unidos y México. El veterano delantero del Nápoles se está recuperando de una lesión de larga duración en el tendón de la corva.

Probable alineación del Bélgica (4-3-3): Senne Lammens; Arthur Theate, Brandon Mechele, Timothy Castagne, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku y Alexis Saelemaekers.