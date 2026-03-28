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Sports Illustrated

Estados Unidos vs Bélgica: previa, predicciones y alineaciones

El combinado norteamericano recibirá al cuadro belga en el primer juego de la Fecha FIFA de marzo
Benjamín Guerra|
La previa de Estados Unidos vs Bélgica
La previa de Estados Unidos vs Bélgica | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Arranca la Fecha FIFA de marzo y uno de los enfrentamientos más interesantes será entre uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo 2026, la selección de Estados Unidos y la selección de Bélgica desde una de las sedes, el espectacular Mercedes-Benz Stadium.

De esa manera, aquí te dejamos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambas selecciones en su preparación a la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto belga viene con la mayoría de sus figuras para afrontar los amistosos ante Estados Unidos y México, en su visita a Atlanta, Georgia, esperan mostrar su mejores condiciones en un escenario que será sede del Mindial 2026.

El cuadro belga se comenzará a aclimatar y espera sacarle la victoria a los locales, pues en sus únicos cuatro enfrentamientos previos tienen un saldo a favor de tres triunfos, por solamente una derrota. Venemos al cuadro europeo consiguiendo el gane por al menos un gol.

Estados Unidos 1-2 Bélgica

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Bélgica?

  • Ciudad: Atlanta, Georgia
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX
Atlanta United FC v D.C. United
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia será sede del partido | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Estados Unidos vs Bélgica (últimos cinco partidos)

  • Estados Unidos: 1
  • Empate: 0
  • Bélgica: 3
  • Último partido entre ambos: 01/07/14 - Bélgica 2-1 Estados Unidos - Mundial Brasil 2014

Últimos 5 partidos

Estados Unidos

Bélgica

Estados Unidos 5-1 Uruguay

Bélgica 7-0 Liechtenstein

Estados Unidos 5-1 Paraguay

Kazajistán 1-1 Bélgica

Estados Unidos 2-1 Australia

Gales 2-4 Bélgica

Estados Unidos 1-1 Ecuador

Bélgica 0-0 Macedonia del Norte

Estados Unidos 2-0 Japón

Bélgica 0-0 Kazajistán

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Bélgica por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports

México

ESPN y Disney+

Últimas noticias del Estados Unidos

El atacante del AC Milan, Christian Pulisic, el centrocampista de la Juventus, Weston McKennie, y el defensa central del Crystal Palace, Chris Richards, encabezan la lista de 27 jugadores convocados por el seleccionador masculino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, para la próxima fecha FIFA.

Por lo pronto, Pochettino hizo su llamado con jugadores que militan en Europa y en la MLS, aunque están ausentes elementos como Diego Luna y Tyler Adams; eso sí, destacan otros nombres importantes.

Posible alineación de Estados Unidos (4-4-2): Matt Freese; Sergiño Dest, Miles Robinson, Mark McKenzie, Alex Freeman; John Tolkin, Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Tanner Tessmann; Christian Pulisic y Ricardo Pepi.

Últimas noticias del Bélgica

El director técnico Rudi García reveló la lista de los 28 jugadores que concentraron desde el domingo 22 de marzo. La misma presenta varias ausencias y algunos regresos.

Hay que tomar en cuenta que, Romelu Lukaku se ha retirado oficialmente de la próxima convocatoria de la selección belga para los partidos amistosos internacionales contra Estados Unidos y México. El veterano delantero del Nápoles se está recuperando de una lesión de larga duración en el tendón de la corva.

Probable alineación del Bélgica (4-3-3): Senne Lammens; Arthur Theate, Brandon Mechele, Timothy Castagne, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku y Alexis Saelemaekers.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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