Estados Unidos vs Ecuador: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Ecuador en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Ecuador ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL, sembrada en segundo sitio de las eliminatorias sudamericanas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Ecuador?

Ciudad: Austin, Texas

Fecha: viernes 10 de octubre

Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)

Estadio: Q2 Stadium

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Ecuador en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos UNIVERSO, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max, TNT USA, truTV USA México Sin transmisión bet365 España Sin transmisión bet365

Últimos cinco partidos de Estados Unidos

Rival Resultado Competición Japón 2-0 V Amistoso Corea del Sur 0-2 D Amistoso México 1-2 D Copa Oro Guatemala 2-1 V Copa Oro Costa Rica 2-2 E Copa Oro

Últimos cinco partidos de Ecuador

Rival Resultado Competición Argentina 1-0 V Eliminatorias Paraguay 0-0 E Eliminatorias Perú 0-0 E Eliminatorias Brasil 0-0 E Eliminatorias Chile 0-0 E Eliminatorias

Últimas noticias de Estados Unidos

Ream y Roldan, junto con el portero Matt Turner, son los únicos jugadores de 30 años o más en la plantilla actual de la Selección Nacional mientras la USMNT se enfrenta a Ecuador (el 10 de octubre en Austin, Texas) y Australia (el 14 de octubre en Commerce City, Colorado).

Los jugadores representaron a Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y poseen valiosas cualidades de liderazgo mientras la selección estadounidense se prepara para el torneo del próximo verano.

Últimas noticias de Ecuador

La Selección de Ecuador se enfrenta a Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial 2026. Esto es todo lo que los hinchas deben saber previo al partido. ➡️ https://t.co/r6BAfS9GkZ pic.twitter.com/WcVDgpKOgp — Jugada (@Jugada_Ec) October 9, 2025

La selección de Ecuador ya está completa y entrenando en Dallas, Texas, para su primer amistoso de la Fecha FIFA frente a Estados Unidos.

Posibles alineaciones

Estados Unidos

Portero: Matt Freese,

Defensas: Tristan Blackmon, Chris Richards y Tim Ream

Centrocampistas: Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán y Maximilian Arfsten

Delanteros: Alejandro Zendejas, Florian Bolagun y Christian Pulisic.

Ecuador

Portero: Hernán Galíndez.

Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Willian Pacho

Centrocampistas: Angelo Preciado, Pedro Vite, Nilson Angulo.

Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia

Pronóstico SI

El cuadro ecuatoriano ha mostrado un mejor desempeño en los meses recientes, por lo que podrían imponerse ante los norteamericanos aunque si no salen a atacar bien podría darse un empate.

Estados Unidos 0-2 Ecuador.