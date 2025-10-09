Estados Unidos vs Ecuador: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Ecuador en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.
Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Ecuador ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL, sembrada en segundo sitio de las eliminatorias sudamericanas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Ecuador?
- Ciudad: Austin, Texas
- Fecha: viernes 10 de octubre
- Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)
- Estadio: Q2 Stadium
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Ecuador en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
UNIVERSO, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports
fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max, TNT USA, truTV USA
México
Sin transmisión
bet365
España
Sin transmisión
bet365
Últimos cinco partidos de Estados Unidos
Rival
Resultado
Competición
Japón
2-0 V
Amistoso
Corea del Sur
0-2 D
Amistoso
México
1-2 D
Copa Oro
Guatemala
2-1 V
Copa Oro
Costa Rica
2-2 E
Copa Oro
Últimos cinco partidos de Ecuador
Rival
Resultado
Competición
Argentina
1-0 V
Eliminatorias
Paraguay
0-0 E
Eliminatorias
Perú
0-0 E
Eliminatorias
Brasil
0-0 E
Eliminatorias
Chile
0-0 E
Eliminatorias
Últimas noticias de Estados Unidos
Ream y Roldan, junto con el portero Matt Turner, son los únicos jugadores de 30 años o más en la plantilla actual de la Selección Nacional mientras la USMNT se enfrenta a Ecuador (el 10 de octubre en Austin, Texas) y Australia (el 14 de octubre en Commerce City, Colorado).
Los jugadores representaron a Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y poseen valiosas cualidades de liderazgo mientras la selección estadounidense se prepara para el torneo del próximo verano.
Últimas noticias de Ecuador
La selección de Ecuador ya está completa y entrenando en Dallas, Texas, para su primer amistoso de la Fecha FIFA frente a Estados Unidos.
Posibles alineaciones
Estados Unidos
Portero: Matt Freese,
Defensas: Tristan Blackmon, Chris Richards y Tim Ream
Centrocampistas: Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán y Maximilian Arfsten
Delanteros: Alejandro Zendejas, Florian Bolagun y Christian Pulisic.
Ecuador
Portero: Hernán Galíndez.
Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Willian Pacho
Centrocampistas: Angelo Preciado, Pedro Vite, Nilson Angulo.
Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia
Pronóstico SI
El cuadro ecuatoriano ha mostrado un mejor desempeño en los meses recientes, por lo que podrían imponerse ante los norteamericanos aunque si no salen a atacar bien podría darse un empate.
Estados Unidos 0-2 Ecuador.
