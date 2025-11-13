Estados Unidos vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay promete emociones intensas y servirá como una valiosa prueba para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026. En un escenario vibrante como el Subaru Park de Pensilvania, dos equipos con estilos distintos medirán fuerzas buscando afinar detalles y demostrar su evolución.

Con bajas importantes pero planteles competitivos, tanto los dirigidos por Mauricio Pochettino como los de Gustavo Alfaro llegan con el objetivo de dejar una buena impresión. Un partido amistoso con sabor a desafío mundialista que ningún aficionado querrá perderse.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será sumamente interesante para ambas selecciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Paraguay?

Ciudad: Chester, Pensilvania

Fecha: sábado 15 de noviembre

Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)

Estadio: Subaru Park

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Paraguay en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TNT USA, truTV USA, UNIVERSO, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Estados Unidos

Rival Resultado Competición Australia 2-1 V Amistoso Ecuador 1-1 Amistoso Japón 2-0 V Amistoso Corea del Sur 0-2 D Amistoso México 1-2 D Copa Oro

Últimos cinco partidos de Paraguay

Rival Resultado Competición Corea del Sur 2-0 D Amistoso Japón 2-2 Amistoso Perú 0-1 V Eliminatorias CONMEBOL Ecuador 0-0 Eliminatorias CONMEBOL Brasil 1-0 D Eliminatorias CONMEBOL

Últimas noticias de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos anunció su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Paraguay y Uruguay como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Destacan las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas, ambos por lesiones.

El primero se resintió en un amistoso ante Australia y sigue inactivo con el AC Milan, mientras que Zendejas recién se reintegró a los entrenamientos del América. También quedaron fuera Weston McKennie y Matt Turner. En contraste, sorprende el regreso de Giovanni Reyna, ausente desde marzo. El combinado norteamericano mantiene una mezcla de jóvenes promesas y figuras consolidadas.

🇺🇸



La última convocatoria de este año para Estados Unidos que enfrentará en amistosos a Paraguay el 15 de noviembre y Uruguay el 18 de noviembre. pic.twitter.com/dYmZ7PSg2O — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 6, 2025

Últimas noticias de Paraguay

La Selección Paraguaya presentó su convocatoria para los amistosos internacionales de noviembre, donde enfrentará a Estados Unidos y México como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El técnico Gustavo Alfaro apostó por una combinación de experiencia y juventud, con futbolistas que militan en diversas ligas del mundo.

Figuras como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria lideran una lista que busca consolidar la base del proyecto mundialista. Estos partidos servirán para evaluar el rendimiento del plantel, ajustar aspectos tácticos y fortalecer la identidad de juego de la Albirroja de cara a los próximos desafíos internacionales.

#SelecciónParaguaya | LOS CONVOCADOS 🇵🇾



La lista oficial de la Selección Paraguaya para el segundo combo de amistosos en el año ⚽️



Las novedades:

➡️Aldo Pérez, Blas Riveros , Agustín Sandez y Julio Enciso vuelven a ser citados para representar a la Albirroja

➡️Juan Espínola… pic.twitter.com/eZNk0RYFRl — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 7, 2025

Posibles alineaciones

Estados Unidos

Portero: Matt Freese,

Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y McKenzie

Centrocampistas: Timothy Weah, Roldan, Sands y Freeman

Delanteros: McKennie, Wright y Diego Luna

Paraguay

Portero: Gill

Defensas: Benítez, Gómez, Alderete y Alonso

Centrocampistas: Almirón, Bobadilla, Ojeda y Cuenca

Delantero: Gómez y Martínez

Pronóstico SI

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay promete ser parejo y disputado, pero el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino parte como favorito. A pesar de las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas por lesión, el equipo norteamericano cuenta con una plantilla sólida y equilibrada, capaz de mantener un alto nivel competitivo. Su profundidad en todas las líneas y la calidad de sus jóvenes talentos le permiten afrontar con confianza este compromiso frente a una selección paraguaya en pleno proceso de consolidación.

Estados Unidos 2-1 Paraguay

