Estados Unidos vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La escuadra de las barras y las estrellas perdió a dos futbolistas importantes por temas de lesión
Jaime Garza|
El enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay promete emociones intensas y servirá como una valiosa prueba para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026. En un escenario vibrante como el Subaru Park de Pensilvania, dos equipos con estilos distintos medirán fuerzas buscando afinar detalles y demostrar su evolución.

Con bajas importantes pero planteles competitivos, tanto los dirigidos por Mauricio Pochettino como los de Gustavo Alfaro llegan con el objetivo de dejar una buena impresión. Un partido amistoso con sabor a desafío mundialista que ningún aficionado querrá perderse.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será sumamente interesante para ambas selecciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Paraguay?

  • Ciudad: Chester, Pensilvania
  • Fecha: sábado 15 de noviembre
  • Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)
  • Estadio: Subaru Park

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Paraguay en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TNT USA, truTV USA, UNIVERSO,

fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Estados Unidos

Rival

Resultado

Competición

Australia

2-1 V

Amistoso

Ecuador

1-1

Amistoso

Japón

2-0 V

Amistoso

Corea del Sur

0-2 D

Amistoso

México

1-2 D

Copa Oro

Últimos cinco partidos de Paraguay

Rival

Resultado

Competición

Corea del Sur

2-0 D

Amistoso

Japón

2-2

Amistoso

Perú

0-1 V

Eliminatorias CONMEBOL

Ecuador

0-0

Eliminatorias CONMEBOL

Brasil

1-0 D

Eliminatorias CONMEBOL

Últimas noticias de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos anunció su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Paraguay y Uruguay como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Destacan las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas, ambos por lesiones.

El primero se resintió en un amistoso ante Australia y sigue inactivo con el AC Milan, mientras que Zendejas recién se reintegró a los entrenamientos del América. También quedaron fuera Weston McKennie y Matt Turner. En contraste, sorprende el regreso de Giovanni Reyna, ausente desde marzo. El combinado norteamericano mantiene una mezcla de jóvenes promesas y figuras consolidadas.

Últimas noticias de Paraguay

La Selección Paraguaya presentó su convocatoria para los amistosos internacionales de noviembre, donde enfrentará a Estados Unidos y México como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El técnico Gustavo Alfaro apostó por una combinación de experiencia y juventud, con futbolistas que militan en diversas ligas del mundo.

Figuras como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria lideran una lista que busca consolidar la base del proyecto mundialista. Estos partidos servirán para evaluar el rendimiento del plantel, ajustar aspectos tácticos y fortalecer la identidad de juego de la Albirroja de cara a los próximos desafíos internacionales.

Posibles alineaciones

Estados Unidos

Portero: Matt Freese,

Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y McKenzie

Centrocampistas: Timothy Weah, Roldan, Sands y Freeman

Delanteros: McKennie, Wright y Diego Luna

Paraguay

Portero: Gill

Defensas: Benítez, Gómez, Alderete y Alonso

Centrocampistas: Almirón, Bobadilla, Ojeda y Cuenca

Delantero: Gómez y Martínez

Pronóstico SI

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay promete ser parejo y disputado, pero el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino parte como favorito. A pesar de las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas por lesión, el equipo norteamericano cuenta con una plantilla sólida y equilibrada, capaz de mantener un alto nivel competitivo. Su profundidad en todas las líneas y la calidad de sus jóvenes talentos le permiten afrontar con confianza este compromiso frente a una selección paraguaya en pleno proceso de consolidación.

Estados Unidos 2-1 Paraguay

