Estados Unidos vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay promete emociones intensas y servirá como una valiosa prueba para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026. En un escenario vibrante como el Subaru Park de Pensilvania, dos equipos con estilos distintos medirán fuerzas buscando afinar detalles y demostrar su evolución.
Con bajas importantes pero planteles competitivos, tanto los dirigidos por Mauricio Pochettino como los de Gustavo Alfaro llegan con el objetivo de dejar una buena impresión. Un partido amistoso con sabor a desafío mundialista que ningún aficionado querrá perderse.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será sumamente interesante para ambas selecciones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Paraguay?
- Ciudad: Chester, Pensilvania
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)
- Estadio: Subaru Park
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Paraguay en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TNT USA, truTV USA, UNIVERSO,
fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Estados Unidos
Rival
Resultado
Competición
Australia
2-1 V
Amistoso
Ecuador
1-1
Amistoso
Japón
2-0 V
Amistoso
Corea del Sur
0-2 D
Amistoso
México
1-2 D
Copa Oro
Últimos cinco partidos de Paraguay
Rival
Resultado
Competición
Corea del Sur
2-0 D
Amistoso
Japón
2-2
Amistoso
Perú
0-1 V
Eliminatorias CONMEBOL
Ecuador
0-0
Eliminatorias CONMEBOL
Brasil
1-0 D
Eliminatorias CONMEBOL
Últimas noticias de Estados Unidos
La Selección de Estados Unidos anunció su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Paraguay y Uruguay como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Destacan las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas, ambos por lesiones.
El primero se resintió en un amistoso ante Australia y sigue inactivo con el AC Milan, mientras que Zendejas recién se reintegró a los entrenamientos del América. También quedaron fuera Weston McKennie y Matt Turner. En contraste, sorprende el regreso de Giovanni Reyna, ausente desde marzo. El combinado norteamericano mantiene una mezcla de jóvenes promesas y figuras consolidadas.
Últimas noticias de Paraguay
La Selección Paraguaya presentó su convocatoria para los amistosos internacionales de noviembre, donde enfrentará a Estados Unidos y México como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El técnico Gustavo Alfaro apostó por una combinación de experiencia y juventud, con futbolistas que militan en diversas ligas del mundo.
Figuras como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria lideran una lista que busca consolidar la base del proyecto mundialista. Estos partidos servirán para evaluar el rendimiento del plantel, ajustar aspectos tácticos y fortalecer la identidad de juego de la Albirroja de cara a los próximos desafíos internacionales.
Posibles alineaciones
Estados Unidos
Portero: Matt Freese,
Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y McKenzie
Centrocampistas: Timothy Weah, Roldan, Sands y Freeman
Delanteros: McKennie, Wright y Diego Luna
Paraguay
Portero: Gill
Defensas: Benítez, Gómez, Alderete y Alonso
Centrocampistas: Almirón, Bobadilla, Ojeda y Cuenca
Delantero: Gómez y Martínez
Pronóstico SI
El duelo entre Estados Unidos y Paraguay promete ser parejo y disputado, pero el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino parte como favorito. A pesar de las ausencias de Christian Pulisic y Alejandro Zendejas por lesión, el equipo norteamericano cuenta con una plantilla sólida y equilibrada, capaz de mantener un alto nivel competitivo. Su profundidad en todas las líneas y la calidad de sus jóvenes talentos le permiten afrontar con confianza este compromiso frente a una selección paraguaya en pleno proceso de consolidación.
Estados Unidos 2-1 Paraguay
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.