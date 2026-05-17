''Estamos en el camino correcto'', declara Gabriel Milito tras la eliminación de Chivas en semifinales

Sábado 16 de mayo del 2026, cancha del estadio Jalisco. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego de rescatar un valioso empate a dos goles frente al Cruz Azul en el icónico estadio Azteca, llegó al compromiso de vuelta con el objetivo de no perder para así avanzar a la gran final por el campeonato mexicano.

Sin embargo, las cosas pintaron bastante mal desde un principio. Apenas al minuto cuatro de la primera mitad, Jeremy Márquez adelantó al conjunto celeste, silenciando las tribunas del estadio Jalisco. No obstante, en la siguiente jugada, las Chivas Rayadas de Guadalajara hallaron el tanto del empate, por conducto de Omar Govea.

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Con este resultado se fueron al descanso. El conjunto rojiblanco se sentía tranquilo, puesto que el empate les era suficiente para avanzar a la final. Pero, al mismo tiempo, eran conscientes de que un gol de los cementeros podría cambiarlo todo... y eso fue lo que sucedió.

Al minuto 65, Agustín Palavecino sacó un disparo potente desde afuera del área, el cual fue desviado por un futbolista del conjunto rojiblanco y terminó incrustándose en el ángulo. Aún quedaba tiempo en el reloj, pero la sensación de quedar eliminado estaba latente.

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Chivas se lanzó con todo al ataque, pero no encontraron nunca el tanto del empate y el encuentro acabó 2-1 en favor de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Al término del compromiso, no obstante, los aficionados rojiblancos se entregaron en cuerpo y alma a sus jugadores, valorando el esfuerzo de cada uno de ellos, así como la estrategia de Gabriel Milito.

Con el argentino en el banquillo, los aficionados del Guadalajara vivieron un torneo histórico. Fueron lideres de la competencia durante gran parte de la campaña, desplegando un fútbol espectacular y efectivo. Frente a las cámaras, con la herida abierta por la eliminación ante el Cruz Azul, Milito declaró lo siguiente:

El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de jugar la final. Hubo momentos donde pudimos neutralizar (a Cruz Azul). Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar. Gabriel Milito

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX