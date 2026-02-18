¿Estará disponible el Estadio Azteca para el duelo ante Portugal?

La incertidumbre alrededor del Estadio Azteca ha generado ruido en las últimas semanas, especialmente con miras al amistoso entre México y Portugal programado para marzo. Las dudas sobre el avance de las remodelaciones encendieron versiones sobre un posible cambio de sede, pero desde la Federación Mexicana de Futbol salieron al paso.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, fue claro al referirse al tema y negó que exista un plan alternativo en caso de cualquier contratiempo. El directivo aseguró que el compromiso internacional se disputará en el Coloso de Santa Úrsula y que no hay contemplada otra opción en la mesa.

La preocupación gira en torno a los trabajos de adecuación del inmueble, que se alista para eventos de talla internacional en los próximos años. Sin embargo, Sisniega buscó transmitir tranquilidad tanto a la afición como a los propios involucrados en la organización del partido.

En conferencia, el dirigente fue enfático al cortar de raíz las especulaciones. “No hay una opción B”, dejó en claro ante los cuestionamientos sobre una posible mudanza del encuentro. La frase fue contundente y apunta directamente a disipar cualquier versión sobre sedes alternas.

El directivo también remarcó que el duelo ante Portugal forma parte de la estrategia de preparación de la selección nacional y que el Azteca es pieza central en ese plan. “El partido contra Portugal se juega en el Estadio Azteca sí o sí”, sostuvo, reafirmando la postura institucional.

Además, Sisniega aseguró que el recinto estará en condiciones óptimas para el cotejo de reapertura. “El estadio estará listo y en condiciones ideales para ese partido”, afirmó, confiado en los tiempos establecidos para la conclusión de las obras y las revisiones correspondientes.

El amistoso de marzo representa más que un simple ensayo internacional. Será también una prueba logística y operativa para el inmueble, que busca mostrarse renovado y a la altura de los compromisos venideros. De ahí la relevancia de que no exista margen para la improvisación.

Por ahora, la postura oficial es firme: no hay dudas ni alternativas contempladas. México recibirá a Portugal en el Estadio Azteca y el mensaje desde la dirigencia es de total certeza. El Coloso de Santa Úrsula, pese al ruido externo, se prepara para abrir nuevamente sus puertas en un escenario de alto perfil.

