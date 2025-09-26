¿Estará disponible Erling Haaland este fin de semana para el Manchester City?

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha insistido en que Erling Haaland está disponible para la visita de Burnley el sábado.

Después de ser sustituido hacia el final del empate 1-1 del fin de semana pasado con el Arsenal , se supo que Haaland se había quejado de molestias en la espalda, lo que posteriormente lo mantuvo fuera de la victoria a mitad de semana sobre Huddersfield Town.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Guardiola fue sumamente breve al ser cuestionado sobre la presencia de Erling. "Está listo", fueron las dos palabras con las que el técnico confirmó la participación del goleador.

Además, "quizás", fue el veredicto del centrocampista Mateo Kovačić, quien no ha jugado esta temporada tras sufrir una lesión de tendón de Aquiles en mayo. "Sería de gran ayuda tener a Kova de vuelta. Es una lesión larga, una operación, pero se está preparando. No está del todo listo, pero va paso a paso".

Pep espera con ansias el reencuentro con Kyle Walker

El sábado volverá al Etihad Stadium el excapitán del City, Kyle Walker. Walker cayó en desgracia la temporada pasada y fichó cedido por el AC Milan, antes de fichar definitivamente por el recién ascendido Burnley este verano.

Manchester City FC v Manchester United FC - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Walker esperará un reencuentro mejor que el que sufrió Kevin De Bruyne, quien fue sustituido en la primera mitad de la derrota del Napoli ante el City tras recibir una tarjeta roja temprana.

"Estoy bastante seguro de que todos estarán felices de verlo de regreso", concluyó Guardiola.