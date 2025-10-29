¿Estará disponible Fidalgo para el partido en contra del León?

Sobre el cierre de torneo en la Liga MX, las lesiones han golpeado a la mayoría de los equipos que harán acto de presencia en liguilla. Uno de ellos, tal vez el que más, ha sido el América. Los de la capital del país arrastran bajas de peso desde hace varias semanas, mismas que afectan el ya de por sí cuestionable rendimiento del club.

Uno de los jugadores en cuestión es Álvaro Fidalgo. El capitán de los de la capital del país suman varios encuentros sin poder completar los mismos. Se ha perdido algunos cotejos y cuando retorna al campo, no lo hace en plenitud. Ahora, su presencia para la jornada 17 sigue sobre el limbo.

Durante la práctica del martes, el jugador trabajó a la par del resto de la plantilla. Lo anterior podría tomarse como una señal de que el ibérico se ha recuperado al cien por ciento, sin embargo, no es el caso. El creador de juego entrenó con protecciones especiales en ambas rodillas para evitar recaídas.

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX

En este espacio te informamos que el '8' estaba en duda para lo que resta del torneo. Sería el mismo Fidalgo quien estaría pidiendo tanto al cuerpo médico como al cuerpo técnico ser tomado en cuenta para el cruce ante el León. Sabe que América debe ganar sí o sí para llegar con opciones de ser líderes a la jornada final.

En Coapa siguen con las dudas. Nadie duda de la valía de Álvaro, tal vez es el único sin reemplazo en el plantel. Sin embargo hacerle jugar este sábado puede ser un riesgo que a la postre resulte costoso con una lesión más grave.

La decisión final no se ha tomado. Se espera que por la tarde del viernes o el sábado por la mañana, en Coapa definan una postura con su capitán.

