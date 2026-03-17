¿Estará Santiago Giménez presente para los duelos de México en el parón FIFA de marzo?

Una lesión de tobillo mal llevada, ha dejado al delantero mexicano fuera de actividad con el Milán en los más recientes cinco meses. En los últimos días, Santiago Giménez ha avanzado en su recuperación, aunque, no tiene actividad con el cuadro sublíder de la Serie A.

Más de uno entendía que el retorno al campo por parte del atacante no daría con su club, sino con la selección mexicana. Esto, para los duelos de marzo ante las escuadras de Portugal y Bélgica. Sin embargo, todo indica que dicha opción estaría siendo descartada tanto por su club, como por el Tri.

🚨🇲🇽 Santi Giménez en duda con Selección Mexicana para Fecha FIFA



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DETALLES.https://t.co/CV6SAPEEAK — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 16, 2026

La escuadra del Milán habría tenido contacto con gente de la Federación Mexicana de Fútbol para pedir el no llamado de Giménez en este parón de selecciones. El motivo es simple, el ex Cruz Azul está fuera de ritmo y no ha recibido el alta deportiva por parte de su equipo.

Ni siquiera en el Milán han forzado su retorno con el fin de evitar una recaída grave. Entonces, el equipo espera que México se muestre empático con la causa del club y no fuerce el llamado de Giménez para un par de duelos que si bien son relevantes, tampoco lucen de vital importancia.

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

La decisión final está en manos de México. Al ser fecha FIFA, el Milán no se puede negar al llamado del jugador pues ya no hay un impedimento médico real.

A pesar de ello, se entiende que en el Tri valoran la postura del club. Todo indica que Javier Aguirre accederá y no tomará en cuenta a Giménez para este par de encuentros de marzo.

Incluso el técnico nacional entiende que resulta mucho más conveniente que Giménez tenga rodaje en el Milán los próximos dos meses y medio. Hay más opciones de que esto suceda si el delantero se queda en el club este parón y gana el terreno que ha perdido desde la lesión.

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