Este sería el once titular del América con los movimientos del mercado de invierno

El Club América está recomponiendo el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y enfilan dos triunfos consecutivos en las primeras cinco fechas del certamen tras los movimientos que hubo en su plantilla durante el mercado de invierno que cierra este lunes 9 de febrero.

Las Águilas sufrieron las bajas de: Igor Lichnovsky, Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo, Javairo Dilrosun y Rodrigo Aguirre.

Y tuvieron las altas de: Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga. Además, en el cierre del mercado César Luis Merlo ha adelantado los últimos dos refuerzos del Ave provenientes del Fluminense de Brasil, el lateral izquierdo colombiano Gabriel Fuentes y el mediocampista ofensivo brasileño Vinícius Moreira de Lima, mejor conocido como "Lima".

Así quedaría el once titular del América en el Clausura 2026

América sigue trabajando en encontrar su mejor versión | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

La última línea no se vería afectada, por lo que Luis Ángel Malagón se hará cargo de la portería, mientras que Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja conformarán la línea de cuatro defensores. Sin embargo, en el mediocampo ya aparecen los primeros cambios.

Rodrigo Dourado con las Águilas | Jam Media/GettyImages

El brasileño Rodrigo Dourado mantendría la titularidad, siendo uno de los refuerzos del América en este mercado de fichajes. No obstante, el hueco que dejó vacante Álvaro Fidalgo se lo están disputando Jonathan dos Santos y Erick Sánchez, aunque el primero tiene más probabilidades de quedarse con la titularidad.

Raphael Veiga, uno de los flamantes refuerzos de las Águilas para este mercado invernal. El brasileño de 30 años llegó proveniente de Palmeiras y actuará de enlace en el equipo. En este contexto, la banda izquierda estará ocupada por el uruguayo Brian Rodríguez, mientras que en la banda derecha jugará Alejandro Zendejas y Víctor Dávila sería un revulsivo mixto que puede jugar como extremo por derecha, enganche o centro delantero.

Por último, Henry Martín parece ser el delantero centro titular del equipo, aunque dependerá de cómo evolucione su rendimiento, el capitán recién se recuperó de su lesión tras más de seis meses turbulentos de rehabilitación y José Raúl Zúñiga estará esperando su oportunidad para hacerse de un lugar.

El posible once titular del América

André Jardine sigue trabajando en el que sería el once titular del América | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Gabriel Fuentes.

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Lima, Brian Rodríguez.

Delantero: Henry Martín.

