Esteban Andrada explota contra la directiva de Monterrey luego de su salida del club

Desde hace meses la salida de Esteban Andrada de los Rayados de Monterrey estaba anunciada. Si bien el meta fue el arquero estelar de los del norte del país en el Mundial de Clubes, su baja estaba definida desde que el equipo de la Liga MX firmó a Santiago Melé como su reemplazo.

Ahora la baja está firmada. Esteban deja Monterrey para fichar con el Zaragoza de España. Sin embargo, previo a su salida, el meta le ha dejado un contundente mensaje a la directiva por el trato recibido en los últimos meses.

#Video 📹 ¡SE FUE MOLESTO! 😡



Esteban Andrada lanza indirecta a la directiva del Monterrey https://t.co/O4tk8zjGJt — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 3, 2025

Las formas no me gustaron, pero bueno, uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque tenía más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos. Esteban Andrada

Urawa Red Diamonds v CF Monterrey: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Stu Forster/GettyImages

El meta afirma que su nivel de compromiso con los Rayados de Monterrey fue tal, que durante bastante tiempo se mantuvo en el arco pese a tener complicaciones de salud.

Después vino la operación del codo. Vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo, seguí jugando hasta que tuve el párate. Me dijeron que iba a parar y por eso decidí operarme. Esteban Andrada

Luego de soltar frustración, el argentino concluye que prefiere llevarse lo positivo de su paso por Monterrey y dejar atrás los negativo.

Sacando eso, me llevo lo mejor. La verdad que dejé muchos amigos acá en Monterrey y ojalá el día de mañana pueda encontrarlos, más que nada agradecerles también a ustedes. Si en algún momento les falté al respeto o alguna palabra encontrada, les pido disculpas y más que nada estoy agradecido. Esteban Andrada

Más noticias sobre la Liga MX