Estêvão en duda para el Mundial 2026 con Brasil tras lesionarse con el Chelsea

Durante la derrota del Chelsea ante el Manchester United, Estêvão Almeida sufrió una lesión muscular importante y debió abandonar el campo de juego a los 16 minutos del primer tiempo, visiblemente afectado; los estudios posteriores confirmaron un desgarro de alto grado en el isquiotibial, una dolencia que suele requerir varias semanas de recuperación.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Estevao has suffered a grade four hamstring injury.



He is highly unlikely to feature at the World Cup with Brazil.



— @MarioCortegana pic.twitter.com/Dw73ogmzbX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 22, 2026

Un jugador clave en el recambio

Estêvão venía consolidándose como una de las grandes promesas de la selección de Brasil bajo la conducción de Carlo Ancelotti, quien lo había destacado públicamente por su talento y proyección a largo plazo. En números, el brasileño de 18 años acumulaba 11 partidos con el combinado y una racha positiva de cuatro goles en sus últimas cuatro partidos disputados.

Su crecimiento en los últimos meses indicaba que tenía un lugar asegurado en la lista para la próxima Copa del Mundo.

A su vez, en 36 partidos con el Chelsea, desde su debut en agosto de 2025 en el conjunto inglés, Estêvão sumó ocho goles y cuatro asistencias. Sin embargo, este contratiempo frena su rendimiento regular justo cuando comenzaba a consolidarse en ambos equipos.

FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD | GLYN KIRK/GettyImages

En medio de una racha negativa en la Premier League, la baja de Estevao reduce aún más las variantes ofensivas para los Blues, con un plantel que viene mostrando dificultades para sostener resultados. Además, en el calendario inmediato afrontan compromisos decisivos, incluida la semifinal de la FA Cup y la clasificación a competencias europeas; actualmente los dirigidos por Liam Rosenior se encuentran séptimos en la tabla, con 48 puntos, y solo en zona de la UEFA Conference League.

Cuenta regresiva hacia el Mundial

El Mundial comenzará el 11 de junio, con el debut de Brasil previsto dos días después ante Marruecos. Con plazos tan ajustados, la recuperación del delantero aparece como una carrera contra el tiempo y en Brasil la preocupación es evidente. Lo cierto es que, pese a que esperarán a ver su evolución en las próximas semanas, hoy su participación con el seleccionado ancional está lejos de ser una certeza.