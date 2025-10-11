Estevao revela el problema que tiene en el Chelsea con Cole Palmer

A sus 18 años, Estevao Willian es quizás la mayor joya del Chelsea, con el permiso de quien, a sus 23 almanaques, ya es la gran figura de actual campeón del mundo de clubes, Cole Palmer.

El también llamado "Messinho" se ha ganado rápidamente el cariño de los aficionados blues, sobre todo tras marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido frente al Liverpool en la fecha anterior de la Premier League, uno de los momentos más destacados de su aún corta etapa en el poderoso club londinense. Su rendimiento ha superado las expectativas iniciales, tanto que participado en nueve de los diez partidos oficiales de esta temporada y se ha consolidado como una de las promesas más ilusionantes del proyecto del entrenador Enzo Maresca.

Eso sí, aunque el talentoso brasileño ha tenido un impacto inmediato en el equipo de Maresca, la comunicación verbal viene siendo uno de sus principales retos y lo que ha motivado a que no disfrute de una adaptación fácil en el vestuario de Stamford Bridge.

De hecho, Estevao sabe que mejorar su dominio del idioma inglés es una prioridad personal y profesional, en especial si desea ser acogido por todos sus compañeros de Chelsea, incluyendo "Cold" Palmer. “No es tan difícil como imaginaba; las palabras se repiten porque todo gira en torno al fútbol. Aún no lo domino por completo (el inglés), pero he avanzado bastante. Hoy en día, más allá del fútbol, aprender este idioma es lo más importante para mí”, dijo el canterano del Palmeiras al canal Globo, tras comandar a la selección de Brasil con doblete, en la goleada 0-5 a Corea del Sur en un amistoso de fecha FIFA, el viernes.

Entretanto, el versátil extremo reconoció que la comunicación con Cole Palmer ha sido particularmente complicada, debido al idioma. “Nuestra amistad todavía está comenzando. Su inglés es muy británico y yo aprendí inglés americano, que es más fácil de entender. A veces digo una o dos palabras y él logra captar lo que quiero decir”.

El Chelsea ha asignado un profesor particular de inglés a Estevao, al que le exige recibir clases diarias como parte de su adaptación al país y a la entidad. Asimismo, la promesa sudamericana cuenta con el apoyo de compatriotas como Joao Pedro y Andrey Santos, factor que le ha ayudado a integrarse de mejor forma a The Bridge.