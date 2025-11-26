Estêvão se une a Erling Haaland y Kylian Mbappé con un increíble hito en la Champions League

En una noche en la que el Chelsea dominó y derrotó con contundencia al Barcelona, ​​la estrella de 18 años de edad, Estêvão, brilló, inscribiendo su nombre en la historia al marcar su tercer gol en otros tantos partidos como titular en la Champions League.

El fenómeno brasileño se unió a Erling Haaland y Kylian Mbappé como los únicos adolescentes en la historia de la competición en marcar en sus tres primeros partidos como titular en la Champions League. Tras ser suplente en los dos primeros partidos del Chelsea, Estêvão fue titular en los tres últimos y ha dejado huella, uniéndose a dos de los mejores jugadores del mundo en la exclusiva lista.

Estêvão encontró el fondo de la red contra Ajax y Qarabağ antes de marcar un gol absolutamente asombroso en la enfática victoria de Chelsea por 3-0 sobre Barcelona, ​​anunciándose plenamente en la mayor competición de clubes del mundo en una de las mejores actuaciones de los Blues de la era Clearlake Capital.

Los adolescentes que anotaron en sus primeros tres juegos como titulares en la Champions League

Jugador Edad Club Kylian Mbappé 18 años, 113 días AS Monaco Estêvão 18 años, 215 días Chelsea Erling Haaland 19 años, 107 días Salzburg

Lo que es aún más impresionante es que Estêvão ha marcado un gol en cada uno de sus últimos siete partidos como titular con su club y su selección. A pesar de su edad, el joven sigue brillando cada vez que tiene la oportunidad de ser titular.

Las expectativas eran altísimas en las semanas previas a la llegada de Estêvão a Stamford Bridge. En sus primeros meses las ha cumplido y ahora se une a dos de los mejores del mundo en esta impresionante lista.

La reacción de Estevao después de su histórica actuación contra el Barcelona

Estêvão era todo sonrisas después de que el Chelsea venciera al Barcelona | Robin Jones/GettyImages

Tras la noche de ensueño del Chelsea contra el Barcelona, ​​Estêvão compartió sus sentimientos tras la colosal victoria. El brasileño se mostró visiblemente emocionado al hablar del "mejor momento de su carrera".

"No tengo palabras para describir lo que siento", declaró Estêvão a Amazon Prime Video Sport. "Estoy muy feliz por esta noche perfecta, por la victoria, por el gol. Agradezco a Dios por este momento y seguiré adelante pensando en nuestros próximos objetivos".

“Pasó muy rápido [el gol], recibí el balón, recorté hacia dentro y marqué el gol. Como dije, estoy agradecido a Dios por este momento, un momento muy especial en mi carrera. Y estoy agradecido al Chelsea por todo lo que están haciendo por mí”.

“Sí, desde que empecé en el fútbol profesional, es el mejor momento de mi carrera”, dijo efusivamente el precoz joven de 18 años. “Estoy muy feliz, como dije, estoy agradecido a Dios y a mi familia. Es un momento muy especial y espero que dure mucho tiempo”.

