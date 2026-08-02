Esto es lo que se sabe de Orbelín Pineda y su escalofriante lesión

El partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Apertura 2026 entre el Atlas de Guadalajara y el Club de Fútbol Monterrey, nos dejó una imagen espeluznante, de esas que provocan, en el espectador, un gesto de angustia y de dolor ajeno; preocupación, por lo que esto podría representar.

Y es que en la segunda mitad del compromiso, Orbelín Pineda, flamante mundialista mexicano en la pasada copa del mundo, en la que disputó un par de partidos, salió duramente lastimado luego de una disputa por el balón con Duk.

El cuerpo médico de Rayados ingresó rápido al terreno de juego, ya que el mediocampista se quedó tendido en el césped por varios minutos. En ese trance, mientras averiguaban si el jugador en cuestión podría continuar o no en la cancha, el silbante consultó la jugada con el VAR y terminó por expulsar a Duk.

¡DETALLES DE LA EXPULSIÓN DE DUK! 😨



Orbelín Pineda fue a enseñarle el golpe que recibió a sus compañeros, analizan la jugada en el VAR y posteriormente expulsan a Duk.



📹: @Freddyolivarez pic.twitter.com/BWiAaOt2WB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 2, 2026

Una vez terminado el compromiso, en el que el Club de Fútbol Monterrey venció de visita 2-0 al Atlas de Guadalajara, concretando así su segunda victoria en este arranque de campaña, Orbelín Pineda, quien salió de la cancha con su propio pie, mostrando la herida en reiteradas ocasiones, subió una esaclofriante fotografía a sus redes sociales, en la que se veía parte del hueso.

Los aficionados de Rayados pensaron lo peor. Una lesión así podría dejarlo fuera de competencia por meses. Con información del reconocido medio deportivo, Claro Sports, se informa que Orbelín Pineda habría recibido nueve puntos de sutura, aunque el club no ha informado más al respecto. No se sabe si hacen falta otros estudios ni se ha hablado todavía de un plazo de recuperación en concreto.

Hasta el momento solo se ha revelado que recibió nueve puntos de sutura; aunque no se ha dado a conocer un reporte médico que establezca si necesitará más estudios o un periodo de recuperación. Claro Sports.

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