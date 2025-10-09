Sports Illustrated Fútbol

Estonia vs Italia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección de Noruega lidera el grupo I, aunque la azzurra ha jugado un partido menos que sus rivales
Carlos Reyes|
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-EST | ANDREAS SOLARO/GettyImages

La selección de Italia y la de Estonia vuelven a verse las caras en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, todo en el marco de la Jornada 7 del Grupo I en donde de manera momentánea lidera Noruega a falta de la disputa de este encuentro que se llevará a cabo este sábado 11 de octubre.

El A. Le Coq Arena de Tallinn abrirá sus puertas para que el conjunto local intente escalar posiciones en este grupo en el que hoy marcha como cuarto puesto luego de conseguir apenas una victoria y de haber sucumbido en cuatro ocasiones.

Por su parte, los italianos que tienen un partido menos debido a la reestructura de clasificación por el aumento de equipos para la próxima justa veraniega, tienen apenas cuatro encuentros jugados, en los cuales han sacado tres triunfos y una derrota, por lo cual a la espera de este juego y de obtener un resultado positivo, llegarían apenas a 12 unidades.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estonia vs Italia?

Ciudad: Tallinn, Estonia

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: A. Le Coq Arena

¿Cómo se podrá ver el Estonia vs Italia en TV y streaming online?

Pais

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Sin tranmisión

fuboTV

México

Sky Sports

Sky+

España

Sin trasmisión

UEFA.tv

Últimos cinco partidos de Estonia

Rival

Resultado

Competición

Andorra

0-0 E

Amistoso

Italia

5-0 D

Eliminatorias UEFA

Noruega

0-1 D

Eliminatorias UEFA

Israel

1-3 D

Eliminatorias UEFA

Moldavia

2-3 V

Eliminatorias UEFA

Últimos cinco partidos de Italia

Rival

Resultado

Competición

Israel

4-5 V

Eliminatorias UEFA

Estonia

5-0 V

Eliminatorias UEFA

Moldavia

2-0 V

Eliminatorias UEFA

Noruega

3-0 D

Eliminatorias UEFA

Alemania

3-3 E

UEFA Nations League

Últimas noticias de Estonia

La selección de Estonia tiene muy difícil estar en el próximo Mundial. Tan solo han sumado 3 puntos de 15 posibles, y si no consiguen ganar a Italia el próximo sábado, habrán perdido toda opción de meterse en una repesca que ya tienen muy complicada.

Últimás noticias de Italia

El capitán de la Lazio, Mattia Zaccagni, será baja para esta Fecha FIFA en donde Italia enfrentará a Estonia e Israel, esto debido a una lesión de la que no se dieron mayores detalles, pero que surgió en el primer entrenamiento azzurri de cara a estos duelos.

Posibles alineaciones

Estonia

Portero: Karl Hein

Defensas: Michael Schjonning, Maksim Paskotsi, Marten Kuusk, Joseph Saliste

Centrocampistas: Mattias Kait, Kevor Palumets, Rocco Shein, Vlasiy Sinyavskiy.

Delanteros: Patrik Kristal, Rauno Sappinen

Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Giovanni di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori, Federico Dimarco

Centrocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Manuel Locatelli

Delanteros: Moise Kean, Mateo Retegui

Pronóstico SI

A pesar de saberse abajo de cara al superlíderato de este grupo, un segundo puesto no es nada despreciable para los italianos, pero siempre querrán llegar en mejor posición a la fase final rumbo a la Copa del Mundo.

Estonia 1-3 Italia

Carlos Reyes
CARLOS REYES

Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.

