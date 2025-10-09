Estonia vs Italia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección de Italia y la de Estonia vuelven a verse las caras en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, todo en el marco de la Jornada 7 del Grupo I en donde de manera momentánea lidera Noruega a falta de la disputa de este encuentro que se llevará a cabo este sábado 11 de octubre.
El A. Le Coq Arena de Tallinn abrirá sus puertas para que el conjunto local intente escalar posiciones en este grupo en el que hoy marcha como cuarto puesto luego de conseguir apenas una victoria y de haber sucumbido en cuatro ocasiones.
Por su parte, los italianos que tienen un partido menos debido a la reestructura de clasificación por el aumento de equipos para la próxima justa veraniega, tienen apenas cuatro encuentros jugados, en los cuales han sacado tres triunfos y una derrota, por lo cual a la espera de este juego y de obtener un resultado positivo, llegarían apenas a 12 unidades.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estonia vs Italia?
Ciudad: Tallinn, Estonia
Fecha: sábado 11 de octubre
Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: A. Le Coq Arena
¿Cómo se podrá ver el Estonia vs Italia en TV y streaming online?
Pais
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin tranmisión
fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
Sin trasmisión
UEFA.tv
Últimos cinco partidos de Estonia
Rival
Resultado
Competición
Andorra
0-0 E
Amistoso
Italia
5-0 D
Eliminatorias UEFA
Noruega
0-1 D
Eliminatorias UEFA
Israel
1-3 D
Eliminatorias UEFA
Moldavia
2-3 V
Eliminatorias UEFA
Últimos cinco partidos de Italia
Rival
Resultado
Competición
Israel
4-5 V
Eliminatorias UEFA
Estonia
5-0 V
Eliminatorias UEFA
Moldavia
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Noruega
3-0 D
Eliminatorias UEFA
Alemania
3-3 E
UEFA Nations League
Últimas noticias de Estonia
La selección de Estonia tiene muy difícil estar en el próximo Mundial. Tan solo han sumado 3 puntos de 15 posibles, y si no consiguen ganar a Italia el próximo sábado, habrán perdido toda opción de meterse en una repesca que ya tienen muy complicada.
Últimás noticias de Italia
El capitán de la Lazio, Mattia Zaccagni, será baja para esta Fecha FIFA en donde Italia enfrentará a Estonia e Israel, esto debido a una lesión de la que no se dieron mayores detalles, pero que surgió en el primer entrenamiento azzurri de cara a estos duelos.
Posibles alineaciones
Estonia
Portero: Karl Hein
Defensas: Michael Schjonning, Maksim Paskotsi, Marten Kuusk, Joseph Saliste
Centrocampistas: Mattias Kait, Kevor Palumets, Rocco Shein, Vlasiy Sinyavskiy.
Delanteros: Patrik Kristal, Rauno Sappinen
Italia
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Giovanni di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori, Federico Dimarco
Centrocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Manuel Locatelli
Delanteros: Moise Kean, Mateo Retegui
Pronóstico SI
A pesar de saberse abajo de cara al superlíderato de este grupo, un segundo puesto no es nada despreciable para los italianos, pero siempre querrán llegar en mejor posición a la fase final rumbo a la Copa del Mundo.
Estonia 1-3 Italia
