Estos serían los tres primeros refuerzos del Real Madrid para la temporada 2026/2027

Aunque todavía no termina la presente temporada, la directiva del Real Madrid ya está planeando los movimientos para la campaña 2026/2027 de LaLiga. De acuerdo con un reporte de la Cadena SER, el conjunto merengue le dará una nueva oportunidad a tres de sus jugadores cedidos a otros clubes, o de los cuales tiene algún porcentaje de propiedad, para ganarse un sitio en la plantilla. Estos tres elementos serían: Endrick, Nico Paz y Víctor Muñoz.

Según esta información, las tres joyas que pertenecen al Real Madrid reportarán a la pretemporada del club y, dependiendo de su rendimiento, se decidirá su destino.

El cuadro blanco estaría especialmente interesado en recuperar a Víctor Muñoz, quien actualmente se encuentra en el Osasuna. El extremo de 22 años anotó un gol ante Serbia el pasado viernes en un partido amistoso y se espera que logre entrar a la lista final de Luis de la Fuente para el mundial, sobre todo ante las molestias físicas de Nico Williams.

Spain v Serbia - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Muñoz llegó al Osasuna en julio de 2025 a cambio de cinco millones de euros, pero el Real Madrid conserva 50% de su de sus derechos económicos y tiene una opción de recompra al final de temporada de ocho millones de euros.

El delantero de 22 años ha tenido una buena campaña con los Rojillos, con los que suma seis goles y cinco asistencias a lo largo de 31 encuentros en LaLiga y la Copa del Rey.

En el caso de Endrick, su préstamo con el Lyon vence en junio de este año. El delantero brasileño de 19 años ha tenido un impatco inmediato en el cuadro francés y ha anotado seis goles y dado cinco asistencias en 14 encuentros.

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Nico Paz se encuentra en una situación similar a la de Muñoz. El mediocampista hispanoargentino de 21 años fue fichado por el Como de la Serie A en agosto de 2024 a cambio de seis millones de euros, sin embargo, la entidad blanca mantiene 50% de los derechos del jugador y tiene una opción de recompra por nueve millones de euros.