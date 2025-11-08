Estos son los convocados por Javier Aguirre para los partidos amistosos de México ante Uruguay y Paraguay

La selección mexicana de fútbol continúa con su preparación rumbo al próximo Mundial, una cita especial en la que serán uno de los anfitriones y buscarán llegar en su mejor momento. Con el objetivo de afinar detalles y consolidar un plantel competitivo, el equipo nacional afrontará un par de partidos amistosos que servirán para observar a jugadores que han mostrado buen nivel en sus clubes, así como a otros que todavía buscan ganarse un lugar en la lista final para la justa mundialista.

La convocatoria presentada por el cuerpo técnico combina experiencia y juventud, con futbolistas consolidados en ligas europeas y nuevos talentos del fútbol mexicano. La intención es encontrar equilibrio entre quienes ya tienen un papel importante en la selección y aquellos que podrían convertirse en opciones clave para los próximos meses. Estos encuentros no solo servirán para evaluar rendimientos individuales, sino también para medir el funcionamiento colectivo ante rivales de jerarquía.

Los próximos compromisos del combinado nacional serán frente a dos selecciones sudamericanas. El sábado 15 de noviembre, México se medirá ante la selección de Uruguay, un rival exigente que pondrá a prueba la solidez defensiva y el manejo del balón del Tricolor. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, enfrentarán a la selección de Paraguay, un equipo siempre ordenado y físico, ideal para seguir ajustando detalles tácticos y probar diferentes variantes en la alineación.

Cabe recordar que la última vez que la selección mexicana se enfrentó a un rival de la CONMEBOL sufrió una dura derrota por 4-0, un resultado que aún pesa en la memoria de la afición. Javier Aguirre, quien recientemente sorprendió al aparecer entre los nominados al premio The Beast como mejor entrenador del mundo, buscará que sus jugadores se reivindiquen dentro del campo y demuestren que México puede competir de tú a tú ante cualquier selección.

Con estos amistosos, el Tricolor aspira a fortalecer su identidad de juego, afinar su ritmo competitivo y dejar en claro que llegará al Mundial 2026 preparado para ser protagonista en casa.