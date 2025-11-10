Estos son los equipos clasificados al Play-In de la Liga MX

Se terminó la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y si bien ya sabemos quiénes son los equipos clasificados a la siguiente instancia de forma directa, también conocemos a las escuadras que buscarán desde el Play-In un lugar en la siguiente instancia del balompié mexicano.

🚨🇲🇽⚽ OFICIAL. Así se jugará la fase final del Apertura 2025



1. Toluca 👹

Espera rival del ganador del último duelo del Play In: ganador del ⛏️ Pachuca vs 😼 Pumas contra perdedor de 🐴 Juárez vs 🐶 Tijuana



2. Tigres 🐯

Espera rival del ganador del primer duelo del Play In:… pic.twitter.com/1wK1CFSyBw — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 10, 2025

Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas, son los equipos que buscarán un lugar, siendo los primeros mencionados los que clasificarán como séptimos en caso de ganar y dejándole una nueva oportunidad al que caiga derrotado.

Tijuana vs Juárez

Los Xolos y los Bravos fueron los séptimos y octavos clasificados en este Apertura 2025. Los primeros mencionados terminaron sus 17 fechas con 24 unidades, una por encima de sus ahora rivales. En este campeonato se enfrentaron en la Jornada 3 y terminaron empatados a un tanto en el Estadio Caliente.

El xolaje terminó con triunfo frente a los Rojinegros del Atlas, después de haber tenido cinco resultados consecutivos poco favorecedores, mientras tanto, los juarenses sucumbieron frente a los Gallos del Querétaro, por lo que ya no pudieron escalar posiciones.

Tijuana v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Pachuca vs Pumas

De último minuto y a pesar de haber caído uno por cero en la última jornada frente a Santos Laguna, los Tuzos del Pachuca se clasificaron en noveno lugar gracias a seis triunfos, cuatro empates y seis descalabros, mismos que los dejaron con 22 unidades.

Por su parte los Pumas de la UNAM fueron los últimos clasificados después de derrotar al Cruz Azul tres tantos por dos y fue así que dejaron fuera a los Gallos del Querétaro, quienes terminaron a solo un punto de entrar al Play In.

Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Qué es el Play In de la Liga MX?

Desde hace algunos torneos en la Liga MX se implementó un formato en el que del séptimo al décimo lugar se juegan los últimos boletos a la Liguilla. El funcionamiento es sencillo, el 7º lugar enfrenta al 8º, y el ganador de dicho partido obtiene directamente su boleto a los cuartos de final. El perdedor tiene una segunda oportunidad, ya que enfrenta al vencedor del duelo entre el 9º y el 10º. De ese segundo choque sale el último invitado a la Liguilla, que avanza como octavo clasificado.

Con esto, además del negocio que representa tener una serie más de encuentros en el semestre, se busca un equilibrio entre justicia deportiva y espectáculo. Por un lado se recompensa a equipos que se quedaron cerca de estar entre los seis mejores y por el otro, se le añade dramatismo al balompié mexicano.