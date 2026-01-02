Estos son los posibles seleccionados que se perderían la liguilla del Clausura

En la pasada Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Futbol se llegó a la determinación de quitarle a los clubes pertenecientes a la Liga MX a los jugadores que sean convocados por la selección mexicana previo al arranque de la liguilla, situación atípica de cara a la disputa de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Si bien la ventana de fichajes se abrirán hasta las últimas jornadas del Clausura 2026, quienes clasifiquen a la fiesta grande del balompié azteca tendrán como dificultad extra el no poder contar con sus jugadores que en el papel son los de mayor calidad, osease, los que sean llamados por Javier Aguirre.

Tras el cierre de la fase regular el 23 de abril de este año, los jugadores que vayan a portar la camiseta tricolor recibirán una semana extra de vacaciones para ponerse a tono y así concentrar el 30 de abril, seguramente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, dándole así al cuerpo técnico mexicano cinco semanas completas de trabajo.

Aquí te dejamos una lista de los jugadores que se perderían la liguilla del Clausura 2026 ante un posible llamado para representar a México.

1. Alexis Vega (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

Si las lesiones se lo permiten, el goleador mexicano de los Diablos Rojos tendría que estar en la Copa del Mundo. En la final contra los Tigres de la UNAL apareció, marcó gol y decidió el título de los mexiquenses desde la tanda de los penales.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 12

Goles: 1

Asistencias: 2

2. Raúl Rangel (Chivas)

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Si bien pareciera que en su posición no hay nada decidido hasta saber qué sucede en el Clausura 2026, el 'Tala' estará sí o sí en el llamado de Javier Aguirre para la justa veraniega ya que ha sido una pieza vital en los pasados torneos para la oncena mexicana.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 5

Atajadas: 11

Goles en contra 7

3. Luis Ángel Malagón (América)

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Aunque todo apunta a que será titular en el cuadro del 'Vasco' para el Mundial, tiene una disputa fuerte contra Rangel y su nivel en el Apertura 2025 no fue de lo mejor en su carrera, por lo que tendrá un semestre para demostrar de qué es capaz.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 10

Atajadas: 20

Goles en contra: 10

4. Jesús Gallardo (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Otro bicampeón que estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026 es el tabasqueño, quien también levantó este año la Copa Oro con el Tri y es pieza clave para el armado de Aguirre.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 13

Goles: 0

Asistencias: 1

5. Erik Lira (Cruz Azul)

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Fue campeón de Copa Oro y aunque estuvo en la banca en la final contra Estados Unidos, siempre es considerado por Javier para sus llamados. Sin lugar a dudas será una baja importante también para la Máquina Celeste que perderá una pieza clave.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 13

Goles: 1

Asistencias: 0

6. Israel Reyes (América)

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con las Águilas jugó todos los partidos que tuvo este Apertura 2025 y si bien no es inamovible en la selección mexicana, estará en la próxima Copa del Mundo, ya sea como banca o como titular, peleando un lugar con Kevin Álvarez.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 7

Goles: 0

Asistencias: 0

7. Diego Laínez (Tigres)

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El nivel con el que cerró el 2025 este hombre es superlativo. El jugador de los Tigres ha mostrado por qué merece ser llamado a selección, tanto en su club como dentro de la mayor, en donde ha tenido actuaciones destacadas pese a su poca actividad.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 3

Goles: 0

Asistencias: 0

8. Germán Berterame (Monterrey)

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien todavía nada está escrito con este jugador en cuanto a su llamado se refiere, todo apunta a que podría ser un recambio efectivo para Raúl Jiménez. Ya le marcó a Ecuador en un amistoso y tiene hambre de hacer grande a México.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 5

Goles: 1

Asistencias: 0

9. Marcel Ruíz (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Agustin Cuevas/GettyImages

Pareciera que este hombre ya le tiene la carrera ganada a experimentados como Orbelín Pineda, Luis Romo o Luis Chávez y es que en los últimos llamados ha estado presente y todo apunta a que será difícil que alguien le quite el sitio como titular en 2026.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 13

Goles: 0

Asistencias: 1

10. Carlos Rodríguez (Cruz Azul

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Charly será un buen recambio en el mediocampo tricolor. Con el Cruz Azul juega por nota, pero en selección le ha faltado y eso podría dejarlo en la banca. Estará en la copa mundial, a menos que algo muy extraño suceda.



Números con selección en 2025

Partidos disputados: 7

Goles: 0

Asistencias: 0

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026