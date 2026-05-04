“Estoy feliz aquí”, declaró Endrick sobre su presente con el Olympique de Lyon y su posible regreso al Real Madrid

El Real Madrid está a punto de sellar una temporada para el olvido, ya que está cerca de quedarse sin el título de LaLiga, aparte quedó fuera de la UEFA Champions League y perdió la Supercopa de España frente al Barcelona, sin olvidar que tuvo cambios en la dirección técnica porque Xabi Alonso no pudo repetir lo que hizo en la Bundesliga de Alemania con el Bayer Leverkusen.

A eso se suma que podrían venir cambios importantes dentro de la plantilla. Luce muy difícil que Álvaro Arbeloa siga como estratega, además jugadores como el austriaco David Alaba y Dani Carvajal dirán adiós porque su contrato culmina. Asimismo, el argentino Franco Mastantuono, francés Ferland Mendy, Dani Ceballos, Gonzalo García y Fran García tampoco entrarían en planes y parte de la afición blanca pide a gritos la partida del francés Eduardo Camavinga.



Y así como habría bajas, también habría altas, entre ellas, la del brasileño Endrick Moreira, quien está a préstamo con el Olympique de Lyon de Francia hasta el final de temporada, sin que exista una opción de compa, por lo que podría recibir una nueva oportunidad con el club merengue. De acuerdo con el Diario AS, su retorno a la Casa Blanca dependería del futuro de Gonzalo García.



Mientras todo esto se debate, el seleccionado de La Canarinha fue contundente al decir que se encuentra feliz con los Leones, donde ha encontrado más minutos, más apoyo y mayor regularidad, aportando ocho anotaciones y siete asistencias, incluso este mismo domingo marcó ante el Stade Rennais. Les Gones aparecen en el tercer peldaño de la Ligue 1 teniendo por ahora el boleto para la siguiente campaña de la Champions League.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Endrick on his future: "I'm happy here... If I have to return to Real Madrid, I'll return, but if I have to stay at Lyon, I'll stay."



"To be honest, I'd really like to STAY here in Lyon. They're doing everything to make me feel good." pic.twitter.com/60Xhu9vmpN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 3, 2026

“Estoy feliz aquí. Si tengo que volver al Real Madrid, volveré, pero si tengo que quedarme en el Lyon, me quedaré. Para ser honesto, realmente me gustaría quedarme aquí en el Lyon. Están haciendo todo para que me sienta bien”, declaró tras el juego de este domingo.



Apenas hace unos días, el delantero habló con The Guardian, aceptando que fue un sueño llegar al club más ganador del mundo, pero a la vez ha sido la situación más complicada de toda su vida, ya que los aficionados merengues lo criticaban continuamente, metiéndole mayor presión y lanzándole insultos. Pasó por lesiones y más cosas que lo hicieron llorar en repetidas ocasiones.



“Ya no presto atención a lo que dicen los demás. Cuando eliminaras todo eso de tu vida, las cosas se vuelven más fáciles. Cuando me aparté (de las redes), me centré únicamente en jugar al fútbol y dar lo mejor de mi para mi equipo. Una vez que ignoras lo que sucede fuera del campo, empiezas a rendir mejor. Esa es la clave para los futbolistas”, comentó el sudamericano, quien tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2030.

Endrick for Lyon:



👤 19 games

🌟 15 G/A

⚽️ 8 goals

🅰️ 7 assists



HE CAN'T STOP, HE WON'T STOP! 🇧🇷✨ pic.twitter.com/Eb3Z9cdGdr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 3, 2026

“Tuve una lesión complicada y estuve mucho tiempo fuera. Me perdí partidos, entrenamientos y ritmo de trabajo. No podía competir. Tenía mucho miedo. Lloré varias veces. No sabía cómo afrontar la lesión ni qué esperar. No sabes si recaerás, si mantendrás tu nivel o volverás más débil. Quería que mi ego se inflara. Pero eso no es bueno. Gracias a Dios que esta etapa ya pasó”, finalizó.