¿Estuvo bien anulado el cuarto gol del Club Brugge ante el FC Barcelona?
El FC Barcelona tuvo un rendimiento muy por debajo de la media y estuvo a nada de perder frente al Club Brugge en su visita a Bélgica, y fue el VAR el que salvó al equipo catalán de la catástrofe absoluta.
Fiel al estilo del FC Barcelona, todos intentan jugar por abajo con el balón al piso y eso le ha traído sendos dolores de cabeza a Hansi Flick, y esta no fue la excepción: Wojciech Szczesny la perdió con Romeo Vermant y su valla caía por cuarta vez een la noche belga.
Según apreció el VAR, el delantero belga tocó al arquero polaco tras el enganche de este último y eso generó su caída, por lo que eso llevó a que el árbitro Anthony Taylor no valide el tanto que le daba un triunfo histórico a los dirigidos por Nicky Hayen, que seguramente esté sumamente conforme con el rendimiento de sus pupilos.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo