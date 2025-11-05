Sports Illustrated Fútbol

¿Estuvo bien anulado el cuarto gol del Club Brugge ante el FC Barcelona?

El equipo belga se llevaba el partido en el adicional, pero el VAR vio una falta sobre el portero del Barcelona.
Bruno Pernigotti|
SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONA
SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONA | BRUNO FAHY/GettyImages

El FC Barcelona tuvo un rendimiento muy por debajo de la media y estuvo a nada de perder frente al Club Brugge en su visita a Bélgica, y fue el VAR el que salvó al equipo catalán de la catástrofe absoluta.

Fiel al estilo del FC Barcelona, todos intentan jugar por abajo con el balón al piso y eso le ha traído sendos dolores de cabeza a Hansi Flick, y esta no fue la excepción: Wojciech Szczesny la perdió con Romeo Vermant y su valla caía por cuarta vez een la noche belga.

Según apreció el VAR, el delantero belga tocó al arquero polaco tras el enganche de este último y eso generó su caída, por lo que eso llevó a que el árbitro Anthony Taylor no valide el tanto que le daba un triunfo histórico a los dirigidos por Nicky Hayen, que seguramente esté sumamente conforme con el rendimiento de sus pupilos.

