El panorama para el Liverpool comienza a ponerse complicado de cara al cierre de la campaña en esta temporada 2025/26 de la Premier League y es que acaban de caer dos goles por cero frente al Manchester City en la Jornada 25 en medio de una polémica por un penal de Alisson Becker justo al cumplirse el tiempo reglamentario.

El partido transcurría en tensa calma y todo apuntaba a que el duelo terminaría empatado a un gol, después de las anotaciones al 74' de Dominik Szoboslai y diez minutos más tarde el empate de Bernardo Silva, pero apareció una jugada de Matheus Nunes que lo cambió todo.

El portugués entró al área y casi en la línea de meta, sin mucha opción para disparar, se encontró con el arquero del Liverpool, quien salió con mucha fuerza y arrolló al defensor ciudadano, fue ahí que el árbitro central, Craig Pawson, decidió marcar pena máxima y así le dio la posibilidad al City de llevarse los tres puntos en disputa.

Dramatic ending at Anfield in stoppage time as Alisson collided with Nunes, and Manchester City’s Erling Haaland stepped up to convert from the spot! 😳



Manchester City come off with three big points! 👏 pic.twitter.com/XnRTomwl9w — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2026

Sin revisión del VAR, ni nada por el estilo, Erling Haalad tomó la pelota desde los once pasos y con la pierna izquierda envió la pelota a la base del poste derecho de Becker, quien no pudo hacer nada para detener el disparo. Fue así como el Vikingo se convirtió en el jugador con más goles (5) y participaciones en tantos (7) contra equipos del Big Six en la máxima categoría del futbol inglés.