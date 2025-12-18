Sports Illustrated Fútbol

Everton vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Mikel Arteta regresa a sus raíces para visitar la nueva casa del Everton; los 'Gunners' defienden el liderato ante unos 'Toffees' mermados
Carlos García|
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL | ANDY BUCHANAN/GettyImages

La Jornada 17 de la Premier League cierra el sábado con un duelo cargado de nostalgia y urgencia en el nuevo Hill Dickinson Stadium.

El Arsenal de Mikel Arteta, que se aferra al liderato con uñas y dientes, visita por primera vez el flamante estadio del Everton. Mientras los londinenses buscan asegurar el primer puesto antes de Navidad, el equipo de David Moyes intenta reponerse de una derrota y lidiar con una repentina crisis de ausencias para seguir soñando con Europa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Everton vs Arsenal?

  • Ciudad: Liverpool, Inglaterra
  • Fecha: sábado 20 de diciembre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Hill Dickinson Stadium
Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Mark Leech/Offside/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Everton vs Arsenal en TV y streaming online?

Rival

Resultado

Competición

Estados Unidos

-

Peacock, SiriusXM

México

-

FOX One

España

DAZN 1

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Everton

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

2-0 D

Premier League

Nottingham Forest

3-0 V

Premier League

Bournemouth

0-1 V

Premier League

Newcastle

1-4 D

Premier League

Manchester United

0-1 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Wolves

2-1 V

Premier League

Brujas

0-3 V

UEFA Campions League

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Brentford

2-0 V

Premier League

Chelsea

1-1 E

Premier League

James Tarkowski
Chelsea v Everton - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Últimas noticias del Everton

El equipo de David Moyes llega golpeado tras caer 2-0 ante el Chelsea, derrota que frenó su asalto a los puestos europeos. Ubicados en la novena posición, los 'Toffees' enfrentan una crisis de personal.

Kiernan Dewsbury-Hall es baja confirmada por una lesión en el tendón de la corva, uniéndose a Jarrad Branthwaite y Seamus Coleman en la enfermería. Además, pierden piezas clave como Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, convocados anticipadamente para la Copa África. La gran duda es Jack Grealish, quien terminó con molestias el último partido.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners vivieron un drama para vencer al colista Wolves la semana pasada, ganando gracias a un autogol en el descuento una de sus peores actuaciones esta temporada.

A pesar de mantenerse líderes con dos puntos de ventaja sobre el City, las sensaciones no son las mejores: han encajado gol en sus últimas tres salidas. La defensa está en cuadro con la baja de Ben White (un mes fuera) y la ausencia de Gabriel Magalhães.

La buena noticia es el regreso de Riccardo Calafiori tras sanción, lo que obligará a Arteta a reorganizar la zaga con Timber y Hincapié.

Mikel Arteta
West Ham United v Arsenal FC - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Posibles alineaciones

Everton

  • Portero: Jordan Pickford
  • Defensas: Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko
  • Centrocampistas: James Garner, Tim Iroegbunam
  • Medios Ofensivos: Tyler Dibling, Jonás Alcaraz, Jack Grealish.
  • Delantero: Louie Barry

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
  • Centrocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard
  • Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Pronóstico SI

El Arsenal ha mostrado vulnerabilidad fuera de casa recientemente y el Everton, pese a las bajas, suele crecerse ante los grandes en Merseyside. Sin embargo, la ausencia de la columna vertebral del Everton (Gueye, Branthwaite, Ndiaye) inclina la balanza a favor de la calidad individual de los líderes. Será un partido trabado, decidido por detalles.

Everton 1-2 Arsenal

