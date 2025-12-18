Everton vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 17 de la Premier League cierra el sábado con un duelo cargado de nostalgia y urgencia en el nuevo Hill Dickinson Stadium.

El Arsenal de Mikel Arteta, que se aferra al liderato con uñas y dientes, visita por primera vez el flamante estadio del Everton. Mientras los londinenses buscan asegurar el primer puesto antes de Navidad, el equipo de David Moyes intenta reponerse de una derrota y lidiar con una repentina crisis de ausencias para seguir soñando con Europa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Everton vs Arsenal?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Hill Dickinson Stadium

¿Cómo se podrá ver el Everton vs Arsenal en TV y streaming online?

Rival Resultado Competición Estados Unidos - Peacock, SiriusXM México - FOX One España DAZN 1 DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Everton

Rival Resultado Competición Chelsea 2-0 D Premier League Nottingham Forest 3-0 V Premier League Bournemouth 0-1 V Premier League Newcastle 1-4 D Premier League Manchester United 0-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Wolves 2-1 V Premier League Brujas 0-3 V UEFA Campions League Aston Villa 2-1 D Premier League Brentford 2-0 V Premier League Chelsea 1-1 E Premier League

Últimas noticias del Everton

El equipo de David Moyes llega golpeado tras caer 2-0 ante el Chelsea, derrota que frenó su asalto a los puestos europeos. Ubicados en la novena posición, los 'Toffees' enfrentan una crisis de personal.

Kiernan Dewsbury-Hall es baja confirmada por una lesión en el tendón de la corva, uniéndose a Jarrad Branthwaite y Seamus Coleman en la enfermería. Además, pierden piezas clave como Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, convocados anticipadamente para la Copa África. La gran duda es Jack Grealish, quien terminó con molestias el último partido.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners vivieron un drama para vencer al colista Wolves la semana pasada, ganando gracias a un autogol en el descuento una de sus peores actuaciones esta temporada.

A pesar de mantenerse líderes con dos puntos de ventaja sobre el City, las sensaciones no son las mejores: han encajado gol en sus últimas tres salidas. La defensa está en cuadro con la baja de Ben White (un mes fuera) y la ausencia de Gabriel Magalhães.

La buena noticia es el regreso de Riccardo Calafiori tras sanción, lo que obligará a Arteta a reorganizar la zaga con Timber y Hincapié.

Posibles alineaciones

Everton

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko

: Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko Centrocampistas : James Garner, Tim Iroegbunam

: James Garner, Tim Iroegbunam Medios Ofensivos : Tyler Dibling, Jonás Alcaraz, Jack Grealish.

: Tyler Dibling, Jonás Alcaraz, Jack Grealish. Delantero: Louie Barry

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Centrocampistas : Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard

: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Pronóstico SI

El Arsenal ha mostrado vulnerabilidad fuera de casa recientemente y el Everton, pese a las bajas, suele crecerse ante los grandes en Merseyside. Sin embargo, la ausencia de la columna vertebral del Everton (Gueye, Branthwaite, Ndiaye) inclina la balanza a favor de la calidad individual de los líderes. Será un partido trabado, decidido por detalles.

Everton 1-2 Arsenal