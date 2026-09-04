Everton vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

El Everton y el Manchester United se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. En el Hill Dickinson Stadium, los Toffees intentarán mantener su invicto en el torneo ante un Manchester United que busca convertirse en protagonista después de un comienzo irregular.

Los Red Devils vienen de golear 5-2 a Ipswich Town en Old Trafford, dejando atrás la sorpresiva caída del debut ante Hull City. Bruno Fernandes fue la gran figura con un hat-trick y una asistencia, mientras que Jacob Greaves en contra y Bryan Mbeumo completaron la goleada.

Everton, por su parte, llega invicto y con cuatro puntos después de las dos primeras jornadas. Los de David Moyes derrotaron 2-0 a Crystal Palace en su estreno y luego empataron 1-1 ante Bournemouth gracias a un agónico gol de James Tarkowski. Además, avanzaron en la Carabao Cup tras golear 4-0 a Preston, con un hat-trick de Thierno Barry.

A continuación, toda la información para seguir de cerca este partido entre dos históricos de la Premier League.

Pronóstico SI Fútbol

El Everton llega invicto y ha mostrado una buena solidez defensiva en sus dos primeras jornadas, además de contar con la localía y un Thierno Barry en un gran momento. El United llega en alza tras la goleada sobre Ipswich y cuenta con mayor jerarquía individual, sobre todo en ataque.

El equipo de Michael Carrick todavía concede demasiado en defensa y ha recibido el primer gol en los dos partidos de Premier, y el Everton podrá hacer daño si consigue aprovechar los espacios. Todo apunta a un empate en Hill Dickinson.

Pronóstico: Everton 1-1 Manchester United

¿A qué hora se juega el Everton vs Manchester United?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Hill Dickinson Stadium

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: John Brooks

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Everton : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 23/02/2026 - Everton 0-1 Manchester United - Premier League 2025/26, Fecha 27

Everton v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Everton Manchester United Bournemouth 1-1 Everton 29/08/26 Manchester United 5-2 Ipswich 30/08/26 Preston 0-4 Everton 26/08/26 Hull City 2-0 Manchester United 22/8/26 Everton 2-0 Crystal Palace 22/08/26 Manchester United 2-4 AC Milan 15/08/26 Everton 1-1 Lille 15/08/26 Manchester United 1-1 Leeds United 12/08/26 Everton 3-1 Newcastle United 12/08/26 Manchester United 1-1 PSG 08/08/26

¿Cómo ver el Everton vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Everton

David Moyes afronta su reencuentro con Manchester United después de su breve etapa al frente del conjunto de Old Trafford. El entrenador escocés tiene una buena base para el partido después del arranque invicto, aunque el cierre del mercado modificó considerablemente su plantilla.

Iliman Ndiaye fue vendido al Manchester City por una cifra que puede alcanzar los 65 millones de libras, mientras que Beto también abandonó el club. En contrapartida, el club reincorporó a Jack Grealish a préstamo desde el propio City y a Ainsley Maitland-Niles desde Lyon. La operación por Folarin Balogun finalmente se cayó, por lo que Thierno Barry quedó como el único centrodelantero disponible. Christian Norgaard continúa fuera por lesión.

Aston Villa v Everton - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Posible alineación del Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford; Maximilian Rohl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Harrison Armstrong; Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; Thierno Barry.

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick busca darle continuidad a lo mostrado en la contundente actuación frente a Ipswich. Bruno Fernandes vuelve a ser el principal referente ofensivo después de una actuación estelar y ya suma tres goles en las primeras dos jornadas. Marcus Rashford también dejó buenas sensaciones en su regreso a la titularidad, mientras que Kobbie Mainoo tuvo un papel destacado en el mediocampo.

El equipo llega con una plantilla más exigida por las bajas. Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte son las ausencias por lesión. No hay sancionados.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha.

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