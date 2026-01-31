Expansión de la MLS: cómo funciona y nuevos equipos en camino

Aspirar a alcanzar la máxima categoría del fútbol es el objetivo final de los equipos de todo el mundo.

En la mayoría de los países, esto se logra a través de un sistema de ascenso y descenso, donde los clubes suben en la clasificación al obtener éxito en el campo.

Tomemos como ejemplo al Bournemouth de la Premier League. Hace apenas 15 años, competía en la cuarta división del fútbol inglés. Hoy, se enfrenta semanalmente a gigantes como el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool .

No obstante, en Estados Unidos y Canadá el camino hacia la cima es bastante diferente.

En el campeonato norteamericano, la única forma de unirse a la Major League Soccer es comprando un lugar a través de un proceso conocido como expansión.

¿Qué es un equipo de expansión de MLS?

San Diego FC es el último equipo de expansión de la MLS que debutó en la temporada 2025 | Orlando Ramirez/GettyImages

Un equipo de expansión de la MLS es un club recién establecido que se une a la MLS después de obtener el ingreso a través de un proceso formal de solicitud y aprobación.

Estos equipos construyen sus plantillas contratando jugadores de dentro de los Estados Unidos y del extranjero, incluidos los Jugadores Designados, así como a través del Draft de Expansión, que les permite seleccionar jugadores de equipos existentes de la MLS para ayudar a formar un equipo competitivo antes de su temporada inaugural.

Además, pueden adquirir talento a través del SuperDraft de la MLS y de intercambios.

Criterios para la expansión de MLS

Mohamed Mansour, copropietario del San Diego FC | Orlando Ramirez/GettyImages

El proceso de agregar nuevos equipos a la MLS requiere que los grupos de propietarios potenciales cumplan con un conjunto de criterios específicos, todos los cuales deben detallarse en un plan de negocios integral presentado a la liga.

Estos criterios incluyen un grupo propietario financieramente estable y comprometido, un plan de estadio bien desarrollado, una base de fanáticos del fútbol establecida en la región y un mercado fuerte para el fútbol en términos de población y potencial económico.

Una vez presentada, la solicitud inicial es revisada cuidadosamente por el comité de expansión de la MLS junto con consultores externos que aportan experiencia en áreas como investigación de mercado, análisis financiero y diseño de estadios. Funcionarios del gobierno local y otras partes interesadas clave también suelen participar en el proceso.

Si la solicitud se considera prometedora, se invita al solicitante a presentar una presentación formal ante la Junta de Gobernadores de la MLS, que votará sobre su aprobación o rechazo. Para que la solicitud sea aprobada, se requiere el apoyo de al menos dos tercios de los actuales propietarios de los equipos de la liga.

Tras recibir la aprobación, el solicitante debe pagar una tarifa de expansión (que fue de 500 millones de dólares para la última incorporación a la liga, San Diego FC) antes de que el equipo emprenda el viaje para unirse oficialmente a la MLS.

Historia de la expansión de la MLS

Atlanta United se unió a la MLS en 2017 | Matthew Dingle - Atlanta United/GettyImages

La MLS ha crecido de 10 a 30 equipos desde su temporada inaugural en 1996.

Los dos primeros equipos de expansión de la liga, el Chicago Fire y el Miami Fusion, se unieron a la MLS en 1998. Real Salt Lake y Chivas USA les siguieron en 2005, y dos años más tarde, Toronto FC se convirtió en el primer equipo canadiense en ser recibido en la liga.

Desde entonces, la MLS ha seguido expandiéndose, incorporando equipos de todo Estados Unidos y Canadá. Las incorporaciones más recientes incluyen a St. Louis City y San Diego FC, este último debutó en la MLS en 2025.

Sin embargo, no todos los esfuerzos de expansión han tenido éxito. Varios equipos han fracasado o se han disuelto a lo largo de los años, entre ellos el Miami Fusion, el Tampa Bay Mutiny y el Chivas USA.

Año Franquicias de expansión Número total de franquicias en la MLS 1998 Chicago Fire, Miami Fusion 12 2005 Real Salt Lake, Chivas USA 12 2007 Toronto FC 13 2008 San Jose Earthquakes 14 2009 Seattle Sounders 15 2010 Philadelphia Union 16 2011 Portland Timbers, Vancouver Whitecaps 18 2012 Montréal Impact 19 2015 Nueva York City FC, Orlando City 20 2017 Atlanta United, Minnesota United 22 2018 Los Angeles FC 23 2019 FC Cincinnati 24 2020 Inter Miami, Nashville SC 26 2021 Austin FC 27 2022 Charlotte FC 28 2023 St. Louis City 29 2025 San Diego FC 30

¿Habrá más equipos de expansión de la MLS?

Don Garber, comisionado de la MLS | Megan Briggs/GettyImages

Según el comisionado de la MLS, Don Garber: Sí.

"Si hay un buen mercado para expandirnos, si ese mercado tiene sentido, si tenemos el propietario adecuado y el plan de estadio adecuado, creo que, como cualquier liga, consideraremos firmemente expandirnos más allá de los 30 equipos que tenemos ahora", dijo Garber a los periodistas antes del Juego de Estrellas de la MLS de 2024.

Garber también afirmó que la tarifa de expansión para cualquier equipo nuevo superaría los 500 millones de dólares y mencionó que Indianápolis es un candidato potencial para la expansión.

En Indiana, la gente está entusiasmada con un equipo de la MLS, Indianápolis. Hemos ampliado nuestra plantilla con unos 20 equipos en los últimos 25 años, así que sabemos cómo gestionar este proceso Don Garber.

"Nos encanta la ciudad y el apoyo de los líderes municipales y estatales. Creemos que hay una dinámica de propiedad interesante, y nos gusta la ubicación que mencionan para el estadio. Seguiremos trabajando con ellos y veremos cómo se desarrolla la situación con el grupo de propietarios", finalizó.

Los beneficios y desventajas de los equipos de expansión de la MLS

Lionel Messi es la joya de la corona del Inter Miami, equipo de expansión | Megan Briggs/GettyImages

Los equipos en expansión, especialmente en los últimos años, ofrecen un retorno de la inversión prácticamente garantizado. Con una infraestructura comprometida y una creciente base de aficionados, estos equipos contribuyen a acelerar el crecimiento de la MLS —una liga relativamente joven en comparación con otras divisiones superiores del fútbol mundial— tanto en Norteamérica como en el resto del mundo.

Los importantes riesgos financieros que ahora están en juego también permiten a los equipos atraer a estrellas mundiales como Lionel Messi, cuya presencia contribuye tanto al desarrollo deportivo como al económico de la liga.

Además, los nuevos equipos pueden aportar considerables beneficios económicos a sus comunidades locales. Los estadios generan empleos, tanto directos como indirectos, mientras que la afluencia de aficionados y turistas a los partidos locales impulsa los negocios locales y genera nuevas fuentes de ingresos.

Sin embargo, existen varios inconvenientes.

El aumento de las tasas de expansión, el incremento salarial de los jugadores y el incremento de los costes de infraestructura generan presión financiera sobre los equipos más pequeños, lo que les dificulta mantenerse competitivos. La sobre expansión es otra preocupación, ya que podría desviar el enfoque de la liga de mantener altos estándares a simplemente aumentar el número de equipos, lo que supone un riesgo para su crecimiento a largo plazo.

Sin embargo, la principal desventaja de la expansión es la pérdida de integridad deportiva.

Dado que la única vía para acceder a la MLS es mediante el pago de altas cuotas de expansión, el sistema reduce el incentivo para que los clubes de divisiones inferiores inviertan en el desarrollo de jugadores o busquen el ascenso. Como resultado, debilita la competitividad de la pirámide futbolística en general, donde los recursos financieros, y no el mérito, se convierten en el principal factor determinante del éxito.

