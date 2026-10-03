Una baja que responde a una buena noticia para Fabián Ruiz. El jugador del PSG abandonó este sábado la concentración de la selección de España en Oviedo para viajar a París y acompañar a su pareja por el nacimiento de su primer hijo. Por este motivo, no va a estar disponible para el partido de la Nations League ante República Checa en el estadio Carlos Tartiere.

La Real Federación Española de Fútbol comunicó la salida del futbolista pocas horas antes del encuentro. Luis de la Fuente le dio permiso para dejar el plantel y desplazarse a la capital francesa para estar presente en un momento especial de su vida personal.

Su ausencia modifica los planes del DT, aunque, de todas formas, Fabián no apuntaba a formar parte del once inicial. El mediocampista había sido titular en los dos primeros encuentros de España en esta edición de la Nations League y estaba previsto que tuviera descanso contra los checos.

🚨 Fabián Ruiz deja la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo en París.



La Federación no precisa si el sevillano regresará para el último partido, el día 6 en Split.



Se une a Ferran, Williams, Grimaldo y Eric García, todos han salido por molestias físicas. pic.twitter.com/O6asNNdOvw — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 3, 2026

Entre las alternativas para ocupar ese lugar en la mitad de la cancha Martín Zubimendi y Mikel Merino están disponibles para formar parte del mediocampo español.

Por otro lado, Pau Cubarsí y Carlos Espí quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro y no pueden ingresar en reemplazo de Fabián debido a la normativa de la UEFA, ya que la lista quedó cerrada a las 23:59 del viernes. La ausencia de los futbolistas en la plantilla responde a motivos técnicos y para darles descanso.

La Federación no informó si Fabián volverá a reunirse con la selección española para el último compromiso de esta ventana, que será ante Croacia el martes en Split.

El del PSG se suma a una extensa lista de ausencias que sufrió la Roja durante esta convocatoria. Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García dejaron la concentración por molestias musculares y Pedro Porro no llegó a incorporarse debido a una lesión.