FC Barcelona vs Athletic Club: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Supercopa de España enfrentará en una de las semifinales al FC Barcelona y al Athletic Club de Bilbao que intentarán lograr el pase a la final de este breve campeonato que se celebra de nuevo en Arabia Saudí.



Por la otra llave, se medirán al Real Madrid y el Atlético de Madrid, en lo que será un partido para alquilar balcones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega FC Barcelona vs Athletic Club?

Ciudad: Yeda, Arabia Saudí

Fecha: miércoles 7 de enero

Horario: 14:00hs (US), 15:00hs (MX) 20:00hs (ESP), 15:00hs (ARG),

Estadio: Alinma Stadium

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Athletic Club en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de Movistar+ en el canal de M+ Liga de Campeones.

Últimos 5 partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Espanyol 0-2 V LaLiga Villarreal 0-2 V LaLiga Guadalajara 0-2 V Copa del Rey Osasuna 2-0 V LaLiga Eintracht 2-1 V Champions League

Últimos 5 partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competición Osasuna 1-1 E LaLiga Espanyol 1-2 D LaLiga Ourense 0-1 V Copa del Rey Celta 2-0 D LaLiga PSG 0-0 E Champions League

Últimas noticias del FC Barcelona

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONA | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Los de Hansi Flick, líderes en LaLiga, buscarán defender la corona de la Supercopa de España, tras la victoria obtenida en la temporada pasada. Luego también ganarían el título doméstico y la Copa del Rey.



Los culés afrontarán un 2026 donde esperan levantar el máximo número de títulos posibles y la Supercopa de España es el primer desafío para ello. Llegan de vencer en el 'derby' de Barcelona ante un Espanyol que les puso contra las cuerdas y aún así, ganaron por dos goles a cero en los últimos cinco minutos de encuentro con goles de Olmo y Lewandowski.



Además del buen clima interno a partir de las recientes victorias, la buena noticia para Hansi Flick es el retorno del uruguayo Ronald Araújo a la convocatoria.

Últimas noticias del Athletic Club

CA Osasuna v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La situación del Athletic Club de Bilbao es totalmente diferente ya que el hecho de acumular un calendario exigente tanto a nivel nacional con LaLiga y la Copa del Rey, como a nivel europeo con la Champions League , les está debilitando físicamente y los resultados lo reflejan.



Actualmente ocupan la octava posición en el torneo y el partido ante el Barça será el debut en este 2026.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, De Galarreta, Jauregizar, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams y Guruzeta.

Pronóstico SI

El FC Barcelona parte como favorito y lo más probable es que consiga la victoria ante un Athletic Club de Bilbao muy cansado físicamente y que no atraviesa su mejor momento.