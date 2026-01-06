Lamine Yamal no entrena con el Barcelona, a un día del partido ante el Athletic Club

La ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento colectivo del Barcelona, apenas a un día de disputar la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club, encendió las alarmas en el entorno azulgrana.



El juvenil, una de las grandes figuras del equipo en la temporada, no trabajó a la par de sus compañeros y realizó una sesión individual, una situación que rápidamente generó preocupación entre los aficionados y reavivó el debate sobre la carga física que viene soportando el futbolista de apenas 18 años.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: The club confirms that Lamine Yamal is not training with the group because he is doing specific work on his own, but he should have NO PROBLEMS playing the Semi Final tomorrow. pic.twitter.com/hQf5UAJbqU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026

Según las informaciones que trascendieron desde el club, la decisión de que Yamal entrenara al margen respondió a una medida preventiva y no a una lesión de gravedad. El cuerpo técnico optó por dosificar esfuerzos y controlar sensaciones en un jugador que acumula muchos minutos y una exigencia constante tanto en el Barcelona como en la selección española. Desde ese lado, el mensaje fue tranquilizador: el extremo estaría disponible para jugar el partido ante el Athletic, aunque su estado físico seguirá siendo evaluado hasta último momento.

Más allá de las explicaciones oficiales, la escena no pasó desapercibida. Yamal se convirtió en una pieza clave del funcionamiento ofensivo del equipo y su influencia va mucho más allá de su edad. Su capacidad para desequilibrar, generar peligro constante y asumir responsabilidades en partidos importantes lo transformó en un jugador determinante, por lo que cualquier señal de alerta despierta inquietud inmediata. En un contexto de calendario apretado y con un título en juego, la preocupación de los hinchas encontró rápido eco en redes sociales.

El antecedente de otros jóvenes talentos sometidos a una carga excesiva también alimenta el temor. En Barcelona existe especial sensibilidad con este tema, y el club ha remarcado en varias oportunidades que el manejo de Yamal será cuidadoso. Sin embargo, la exigencia competitiva no da tregua, y la Supercopa representa una oportunidad concreta de sumar un trofeo en el inicio del año, algo que el plantel considera prioritario.

A la espera de la semifinal, el foco estará puesto en la decisión final del cuerpo técnico. Si bien todo indica que Lamine Yamal jugará, la forma en que se administren sus minutos será clave. Su ausencia momentánea del entrenamiento dejó una señal clara: el Barcelona quiere cuidarlo, pero también sabe que su talento puede marcar la diferencia en una noche decisiva ante el Athletic Club.

MÁS NOTICIAS DEL BARCELONA: