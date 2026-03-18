FC Barcelona vs Newcastle: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona y el Newcastle definirán este miércoles 18 de marzo cuál de los dos equipos logra avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El empate 1-1 de la ida jugada en el St James' Park dejó la serie abierta y todo puede pasar.

El equipo de Flick llega con la confianza en alto luego de la goleada por 5-2 a sobre Sevilla que le permitió sostener la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en La Liga. Ahora todo el foco está puesto en la Champions, torneo que el club no gana desde 2015.

Para el Newcastle, que viene de vencer por la mínima al Chelsea por Premier, el partido representará la oportunidad de meterse entre los mejores ocho del certamen por primera vez en su historia.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

Partido abierto, triunfo culé

El escenario apunta a un partido abierto, con situaciones en ambas áreas. El Barça viene mostrando una gran capacidad para generar peligro en Champions, con regularidad de cara al gol, aunque sin la misma solidez defensiva. Y eso redunda en encuentros de ida y vuelta. En casa, siendo el gran favorito y con el impulso anímico de los últimos resultados, el equipo de Hansi Flick intentará imponer condiciones desde el inicio.

El Newcastle ya dejó en claro en la ida que puede competir a este nivel y llega con confianza, pero sostener ese ritmo en el Camp Nou será otra exigencia. La experiencia del conjunto culé en este tipo de eliminatorias y su fortaleza como local inclinan la balanza, en un duelo que probablemente tenga goles de ambos lados.

Pronóstico: Barcelona 3-2 Newcastle

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs Newcastle?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo Hora : 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España)

: 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España) Árbitro: Francois Letexier

Historial de enfrentamientos directos entre FC Barcelona y el Newcastle

Partidos jugados: 6

6 FC Barcelona : 4

: 4 Empates : 1

: 1 Newcastle: 1

Único partido entre ambos: 10/03/2026 - Newcastle 1-1 FC Barcelona (Champions League 8vos de final - Ida)

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Últimos cinco partidos

FC Barcelona Newcastle Barcelona 5-2 Sevilla 15/03/26 Chelsea 0-1 Newcastle 14/03/26 Newcastle 1-1 FC Barcelona



10/3/26 Newcastle 1-1 FC Barcelona



10/3/26 Athletic Club 0-1 FC Barcelona



7/3/26 Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26 FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid



3/3/26 Newcastle 2-1 Manchester United 04/03/26 FC Barcelona 4-1 Villarreal



28/2/26 Newcastle 2-3 Everton 28/02/26

¿Cómo ver el FC Barcelona vs Newcastle por televisión y streaming online?

País Canal de Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del FC Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega con varias bajas sensibles en defensa y mediocampo. No estarán disponibles Jules Koundé, Frenkie de Jong ni Alejandro Balde por problemas musculares, mientras que Andreas Christensen continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Las noticias son mucho más alentadoras de mitad de cancha para adelante. Lamine Yamal ya dejó atrás un cuadro viral y apunta a ser titular. En el otro costado, Marcus Rashford y Raphinha pelean por un lugar, aunque el brasileño tiene todas las de ganar luego de su hat-trick ante Sevilla.

En cuanto al mercado de pases, va cobrando fuerza la posibilidad de que Alessandro Bastoni se vista de blaugrana a partir de la próxima temporada. El central italiano de 26 años finaliza su contrato con el Inter en 2028 y ve con buenos ojos un traspaso.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación del FC Barcelona contra el Newcastle (4-2-3-1): J. Garcia; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Torres.

Últimas noticias del Newcastle

El conjunto inglés afronta el partido con varias bajas importantes. Bruno Guimarães, pieza clave en el mediocampo, sigue fuera por lesión, al igual que Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. A esto se suma la situación de Sandro Tonali, que será evaluado a último momento tras perderse el último partido por enfermedad.

En ofensiva, Anthony Gordon apunta a ser titular tras no haber estado desde el inicio en la ida. Su rendimiento en Champions ha sido uno de los puntos altos del equipo en esta temporada. Eddie Howe también analiza posibles cambios en defensa, donde nombres como Kieran Trippier, Tino Livramento o Joelinton pelean por un lugar en un equipo que necesita una versión muy sólida para competir en el Camp Nou.

Chelsea v Newcastle United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Posible alineación del Newcastle contra el Barcelona (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

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