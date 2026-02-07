FC Barcelona vs RCD Mallorca: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona atraviesa un momento de ensueño: es el único líder de LaLiga, está en octavos de final de la UEFA Champions League y acaba de clasificarse entre los mejores cuatro de la Copa del Rey. Por su parte, el RCD Mallorca necesita sumar urgente para escaparse de una zona de descenso que lo acecha si sigue dejando pasar oportunidades.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs RCD Mallorca?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 16:15 (ESP), 10:15 (USA), 09:15 (MEX)

: 16:15 (ESP), 10:15 (USA), 09:15 (MEX) Árbitro: José Luis Munuera Montero

José Luis Munuera Montero VAR: Jorge Figueroa Vázquez

FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca

FC Barcelona : 47

: 47 Empate : 12

: 12 RCD Mallorca: 17

Último partido entre ambos: 16/08/25 - RCD Mallorca 0-3 FC Barcelona - LaLiga

Últimos cinco partidos

FC Barcelona RCD Mallorca Albacete 1-2 FC Barcelona

3/2/26 RCD Mallorca 4-1 Sevilla

2/2/26 Elche 1-3 FC Barcelona

31/1/26 Atlético de Madrid 3-0 RCD Mallorca

25/1/26 FC Barcelona 4-1 Copenhague

28/1/26 RCD Mallorca 3-2 Athletic Club

17/1/26 FC Barcelona 3-0 Real Oviedo

25/1/26 Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca

11/1/26 Slavia Praga 2-4 FC Barcelona

21/1/26 RCD Mallorca 1-2 Girona

4/1/26

¿Cómo ver el FC Barcelona vs RCD Mallorca por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Últimas noticias del FC Barcelona

Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron una correcta presentación en Copa del Rey y vencieron al Albacete por 2-1 gracias a los goles de Lamine Yamal y Ronald Araujo. Ahora, ya entre los mejores cuatro de la copa, buscarán seguir en lo más alto de LaLiga independientemente de lo que suceda con el Real Madrid, ya que tienen la ventaja por un punto en la tabla de clasificación.

Para este partido, el entrenador alemán pierde a Frenkie de Jong por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que hay varios que permanecen en rehabilitación de sus respectivas lesiones. Estos son Pedri, Gavi, Raphinha y Andreas Christensen.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del FC Barcelona contra el RCD Mallorca (4-3-3): Joan García; Alejandro Baldé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Dani Olmo, Marc Casadó, Fermín López; Marcus Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Últimas noticias del RCD Mallorca

Los de Jagoba Arrasate vienen de aplastar 4-1 al Sevilla y tomaron aire en la lucha por la permanencia: están 14°, a dos puntos del Rayo Vallecano, que a esta hora es el mejor posicionado de los que pierden la categoría. Los de Palma necesitan seguir ganando para no complicarse a futuro y asegurar su estadía en la máxima categoría del fútbol español al menos un año más.

Para este choque, el entrenador solamente tiene entre algodones a Marash Kumbulla, que podría llegar a integrar la nómina para viajar a la Ciudad Condal.

RCD Mallorca v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del RCD Mallorca contra el FC Barcelona (4-2-3-1): Leo Román; Johan Mojica, Martin Valjent, David López, Pablo Maffeo; Omar Mascarell, Samú Costa; Jan Virgili, Sergi Darder, Takuma Asano; Vedat Muriqi.

Pronóstico SI

El FC Barcelona sacará una nueva ventaja jugando en casa contra un equipo lleno de altibajos, ratificando su gran momento.

FC Barcelona 3-1 RCD Mallorca

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA