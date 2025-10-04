FC Dallas vs LA Galaxy: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

Los Angeles Galaxy visitarán al FC Dallas la Jornada 38 de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de haber goleado 4-1 al Sporting Kansas City.

El cuadro angelino ya está eliminado de los playoffs, pero aún así quiere cerrar la campaña de la mejor manera y se medirá a los texanos que buscan poder tener un lugar en los playoffs de la Conferencia Oeste.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este compromiso que seguramente dejará varias emociones más allá de la relevancia del resultado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Dallas vs LA Galaxy?

Ciudad: Carson, California

Estadio: Dignity Health Sports Park

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 05:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el FC Dallas vs LA Galaxy en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de FC Dallas

Rival Resultado Competición Sporting KC 4-1 V MLS Cincinnati 2-3 D MLS Seattle 2-2 E MLS Houston 1-1 E MLS Orlando 2-1 V Leagues Cup

Últimos 5 partidos de LA Galaxy

Rival Resultado Competición Portland 2-2 E MLS Colorado 3-1 V MLS Austin 2-0 V MLS St. Louis City 1-1 E MLS LAFC 1-1 E MLS

Últimas noticias de FC Dallas

Points are shared in Portland pic.twitter.com/gEnvOxI6R6 — FC Dallas (@FCDallas) September 28, 2025

El cuadro texano viene de sacar un empate importante a dos goles frente al Portland Timbers en su búsqueda de clasificarse a los playoffs.

Últimas noticias de LA Galaxy

El cuadro californiano goleó en casa al Sporting KC y aún tiene la oportunidad de poder evitar terminar en el fondo de la Conferencia Oeste, luego de sus desastroso inicio de temporada.

Posibles alineaciones de FC Dallas vs LA Galaxy

FC Dallas: Jacob Jackson; Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Shaquell Moore; Ramiro Benetti, Kaick, Christian Cappis, Patrickson Delgado, Bernard Kamungo; Logan Farrington y Petar Musa.

LA Galaxy: Novak Mićović: Mauricio Cuevas, Carlos Garcés, Maya Yoshida, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil y Mateus Nascimento.

Pronóstico SI

FC Dallas 2-1 LA Galaxy.